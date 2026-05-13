Sevilla logró una remontada épica ante Villarreal y así quedaron las posiciones en el descenso de LaLiga de España

Sevilla rescató un triunfo clave ante Villarreal después de estar 2-0 abajo y sigue luchando por evitar el descenso en una definición de LaLiga que todavía tiene a varios equipos comprometidos.

LaLiga de España ya tiene definido a su campeón y el FC Barcelona volvió a quedarse con el título tras vencer 2-0 al Real Madrid el pasado fin de semana. Sin embargo, todavía queda una pelea muy importante por resolverse: la lucha por no descender a la segunda división.

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A falta de tres jornadas para el cierre del campeonato, varios equipos continúan comprometidos con la zona baja de la tabla. Por ahora, Real Oviedo es el único club que ya perdió la categoría, aunque todavía restan definirse los otros dos descensos.

Uno de los equipos que más se complicó durante la temporada fue el Sevilla, que estuvo lejos de cumplir las expectativas y llegó a las últimas fechas peleando por mantenerse en primera división. El conjunto andaluz no logró encontrar regularidad y quedó envuelto en una definición muy ajustada.

Este miércoles tenía una prueba muy complicada frente al Villarreal, uno de los equipos más fuertes del campeonato. Sevilla llegó a estar 2-0 abajo en el marcador y una derrota podía dejarlo en una situación muy delicada pensando en el cierre de temporada.

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Sin embargo, el equipo reaccionó a tiempo, logró dar vuelta el partido 3-2 y consiguió un punto muy importante en la pelea por la permanencia. Aun así, el conjunto sevillano todavía no tiene asegurada su continuidad en LaLiga y sigue dependiendo de los próximos resultados.

Así está la tabla del descenso en LaLiga de España

En sintesis

El FC Barcelona ganó el título tras vencer 2-0 al Real Madrid el pasado fin de semana.

ganó el título tras vencer 2-0 al el pasado fin de semana. El Real Oviedo es el único club que ya perdió la categoría oficialmente en LaLiga .

es el único club que ya perdió la categoría oficialmente en . Sevilla empató 2-2 ante Villarreal y suma 43 puntos en la tabla del descenso.