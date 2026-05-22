Inglaterra presentó su lista para el Mundial 2026: las 4 estrellas que se quedan afuera

Uno de los candidatos a pelear por el título tiene todo definido con una premisa clara: ningún nombre es tan importante como para no ir.

La gloria se hace desear. Por primera y única vez, Inglaterra fue campeón del mundo en 1966 y desde entonces ha luchado por conseguir un trofeo que lo ha rechazado de forma constante. De cara al Mundial 2026, son uno de los grandes animadores y en las últimas horas presentaron la convocatoria final de 26 jugadores que confirma lo mencionado.

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Tomas Tuchel es el entrenador del equipo. El alemán tuvo un duro trabajo por delante al tener que decidir quiénes eran aquellos que finalmente se quedan fuera de la nómina que viajará a norteamericana en cuestión de días. Sin embargo, las decisiones fuertes llegaron y figuras que cualquier combinado quisiera tener se perderán la oportunidad de representar a su país ante los ojos del planeta.

Con Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka como las principales estrellas confirmadas para la gran cita, otros no recibieron el llamado tan esperado. Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire son los cuatro nombres principales de mayor peso que no estarán en la Copa del Mundo que inicia el próximo 11 de junio.

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Aunque para muchos se trató de una sorpresa, lo cierto es que Tuchel consideró que, sobre todo, las temporadas que realizaron Foden y Palmer no estuvieron a la altura de merecer una convocación mundialista. Por otra parte, dada su longevidad en el proceso, llamó la atención que dos históricos con Maguire y Trent se quedaran fuera de la consideración, pero Tuchel apostó a otros nombres por encima de ellos.

Los 26 convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros:

Dean Henderson (Crystal Palace)

Jordan Pickford (Everton)

James Trafford (Manchester City).

Defensores:

Dan Burn (Newcastle)

Marc Guéhi (Manchester City)

Reece James (Chelsea)

Ezri Konsa (Aston Villa)

Tino Livramento (Newcastle)

Nico O’Reilly (Manchester City)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Djed Spence (Tottenham)

John Stones (Manchester City)

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Mediocampistas:

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Eberechi Eze (Arsenal)

Jordan Henderson (Brentford)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Declan Rice (Arsenal)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros:

Anthony Gordon (Newcastle)

Harry Kane (Bayern Munich)

Noni Madueke (Arsenal)

Marcus Rashford (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Ivan Toney (Al-Ahli)

Ollie Watkins (Aston Villa)

En síntesis

El seleccionador Thomas Tuchel presentó la lista final de 26 convocados de Inglaterra para el Mundial 2026.

presentó la lista final de 26 convocados de para el Mundial 2026. Las máximas figuras de la convocatoria son Harry Kane , Jude Bellingham y Bukayo Saka .

, y . Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire quedaron fuera de la Copa del Mundo.