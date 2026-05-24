Qué son los ‘Pagos de Paracaídas’ que reciben los equipos que descienden de la Premier League

Burnley, Wolverhampton y West Ham o Tottenham son los tres equipos que descienden esta temporada al Championship.

Descender a la segunda división es un drama para cualquier equipo y sus aficionados. Sin embargo, en el contexto inglés, la Premier League ha hecho lo posible para que los equipos que pierden la categoría no sufran el golpe de manera tan extrema.

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Para paliar las consecuencias negativas por descender, especialmente a nivel económico, es que la Premier League creó los ‘Pagos de Paracaídas’. Estos son un mecanismo de red de seguridad financiera para los equipos que bajan a la segunda división (EFL Championship).

El motivo de la creación del mecanismo

La Premier League creó este mecanismo debido a que hay una brecha importante entre los ingresos de la máxima categoría comparado al Championship. Los equipos que descienden tienen jugadores con contratos altos de Premier League y que sería imposible de mantener y pagar en la segunda división, una situación que en décadas anteriores ha generado enormes problemas económicos.

Por este motivo, la Premier League le otorga ‘Pagos de Paracaídas’ a los tres equipos que descienden para que este cambio de la primera división al Championship impacte lo menos posible.

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Burnley fue el primer equipo descendido de la Premier League (Getty Images)

Las reglas de pago y el dinero que reciben

El dinero no es fijo sino que se calcula como un porcentaje de los ingresos por transmisión que reciben todos los clubes de la Premier League. El pago se distribuye a lo largo de un máximo de tres años con una escala descendente: el primer año se paga un 55% a cada equipo, el segundo año un 45% y el tercero un 20%.

Si el equipo descendido solo estuvo una temporada en la Premier League antes de volver a caer, pierde el derecho al pago del tercer año. Con respecto a la actual campaña, cada club que baja a la segunda división recibirá aproximadamente 58 millones de euros.

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Es un número enorme de dinero e incluso algunos campeones de otras ligas europeas no llegan a recibir esa plata. En el segundo año reciben aproximadamente 48 millones de euros y el tercer pago es de 25 millones de euros.

Burnley, Wolverhampton y West Ham o Tottenham recibirán una importante cifra de dinero gracias al mecanismo de ‘Pago de Paracaídas’ para que no sufran tanto el golpe de descender de la Premier League.

En síntesis

Los ‘Pagos de Paracaídas’ son una red de seguridad financiera creada por la Premier League.

Cada club descendido recibirá aproximadamente 58 millones de euros en su primer año en el Championship.

Equipos como Burnley y Wolverhampton se beneficiarán de este mecanismo distribuido en un máximo de tres años.