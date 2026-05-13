'The Special One' ya tuvo una recordada etapa como DT del conjunto Merengue y es el favorito para reemplazar a Álvaro Arbeloa.

Un viejo conocido se acerca a Real Madrid. El Merengue tuvo una temporada para el olvido y necesita un hombre con espalda para volver a poner orden en un vestuario roto. Es en este contexto que apareció el nombre de José Mourinho y, según Fabrizio Romano, el entrenador portugués está a un paso de tener su segunda etapa en la Casa Blanca.

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El Madrid empezó el curso de buena manera con Xabi Alonso, pero poco a poco el equipo se fue cayendo y el exestratega de Bayer Leverkusen fue reemplazado por Álvaro Arbeloa, quien tampoco estuvo a la altura ni en resultados ni en manejo del vestuario.

El Merengue necesita pasar la página para encarar la próxima temporada y, al margen de los jugadores que pueden salir, es un hecho que habrá un nuevo entrenador en el banquillo. Mou ya tiene conversaciones avanzadas, pero solo falta un detalle para que se concrete la operación.

José Mourinho en su etapa como DT de Real Madrid (Getty Images)

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¿Qué falta para que José Mourinho se convierta en el nuevo DT de Real Madrid?

Tal como informó el periodista Fabrizio Romano, el fichaje de José Mourinho (actualmente en Benfica) depende solamente de la aprobación final de Florentino Pérez y es posible que esto tenga que esperar hasta las elecciones que el propio presidente convocó en la conferencia de prensa del martes.

Sin embargo, el citado comunicador italiano también dejó en claro que el retorno de Mou al Madrid avanza “hacia las etapas finales” y que “las conversaciones están progresando bien”. Por último, Romano aseguró que “Mourinho está listo” para su segunda etapa en Valdebebas.

La información de Fabrizio Romano sobre el fichaje de José Mourinho por Real Madrid (Captura de X)

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Títulos de José Mourinho como DT de Real Madrid

LaLiga 2011-12

Copa del Rey 2010-11

Supercopa de España 2012

En síntesis