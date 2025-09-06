La temporada 2025-2026 de Manchester United no comenzó de la mejor manera. Más allá de la reciente victoria ante Burnley por 3-2 en el marco de la tercera fecha de la Premier League, los Diablos han quedado a deber tanto en el certamen liguero, en el que sumaron cuatro puntos sobre nueve, como en la Copa de la Liga, torneo en el que fueron eliminados ante el humilde Grimbsy Town de la cuarta división por penales en la segunda ronda.

Uno de los principales señalados por la tempranera eliminación fue el portero André Onana, quien cometió un grosero error para el 2-0 transitorio del equipo albinegro. En este contexto, Fabrizio Romano reveló que la institución británica habría llegado a un acuerdo para desprenderse del camerunés en condición de cedido.

Según la información del mencionado periodista, Manchester United acordó el préstamo del futbolista de 29 años con Trabzonspor de Turquía, club que milita en la misma liga a la cual arribó semanas atrás Edson Álvarez tras fichar por Fenerbahce.

Sin embargo, la operación aún no está concretada ya que necesita la aprobación del guardameta. Si bien aún no se conoce cuál será la determinación de Onana, la reciente incorporación del belga Senne Lammens y la falta de minutos que ha experimentado en este inicio de temporada (jugó uno de cuatro partidos posibles) podrían inclinar la balanza.

Cabe destacar que, si bien el mercado de fichajes ya se cerró en las principales ligas de Europa, otras aún cuentan con más tiempo para incorporar. Tal es el caso no solo del certamen turco, sino también de la Liga de Portugal y Grecia, entre otras.

Los números de André Onana en Manchester United

Fichado por Manchester United a Inter en el verano del 2023 a cambio de poco más de 50 millones de euros, André Onana consiguió disputar 102 encuentros en la portería de los Diablos Rojos. Sus registros indican que recibió 150 goles y mantuvo su valla invicta en 24 oportunidades.

Onana disputó 102 encuentros con Manchester United desde su fichaje en el verano del 2023. (Getty Images)

Más allá de estos números, la realidad indica que distintos errores le hicieron ceder protagonismo en el equipo a tal punto que perdió su lugar a manos del turco Altay Bayindir en la Premier League. Además, la llegada de un nuevo portero marca que Rúben Amorim ya no lo tendría en consideración para esta temporada.

