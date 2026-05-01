La temporada 2025-26 de la Championship, Segunda División de Inglaterra, avanza a paso firme y apenas queda una jornada para el fin de la fase regular, donde se conocerán los dos ascensos directos, los clasificados a los Playoffs por el tercer ascenso y los descendidos.

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Uno de los equipos que ya está afuera de todo y transita un final de curso con tranquilidad es el Birmingham, tradicional equipo que ya no tiene chances de nada y cerrara este largo camino de 46 jornadas ante Portsmouth en condición de visitante.

Pero para Colombia, más allá de esto, lo importante es lo que sucederá un compatriota que se desempeña en los Blues. Se trata del mediocentro Jhon Solís. El joven jugador de apenas 21 años llegó a inicios de 2026 a préstamo desde Girona de España, causó una buena impresión en la entidad inglesa y ahora buscarían hacerse de la ficha del futbolista.

🚨 #Birmingham está muy feliz con el nivel de Jhon Solís (21) y en las próximas semanas entablará diálogos con #Girona; hay una clara intención de comprar al colombiano, pues su préstamo finaliza en junio 🇨🇴 pic.twitter.com/7rDmJ1TQ7v — Pipe Sierra (@PSierraR) May 1, 2026

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Así lo manifestó en un posteo de ‘X’ el periodista Pipe Sierra: “Birmingham está muy feliz con el nivel de Jhon Solís (21) y en las próximas semanas entablará diálogos con Girona; hay una clara intención de comprar al colombiano, pues su préstamo finaliza en junio“.

Cabe recordar que el surgido en Atlético Nacional de Colombia llegó a suelo español a mediados de 2023 para su primera experiencia europea. Sin embargo, a inicios de la nueva temporada dejó de tener hueco y, para salir a sumar más minutos, salió cedido hacia Inglaterra.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Jhon Solís?

En lo que respecta a su actual curso, cabe recordar que el volante llegó a mitad de temporada a la institución inglesa. De entonces, fue parte de 17 compromisos, siendo titular en 13 de los mismos. Marcó un gol pero no realizó asistencias de momento.

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En síntesis