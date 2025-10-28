Toda Colombia impactada por el equipo de Europa que quiere a James Rodríguez: “Les gustaría”

La jornada deportiva del 28 de octubre tuvo a James Rodríguez como principal protagonista. Uno de los periodistas especializados en el mercado de fichajes anunció que el ’10’ colombiano no va a seguir en el Club León y, de inmediato, se conoció el interés de un equipo de Europa: “Les gustaría”.

“James Rodríguez vive sus últimos días como jugador del Club León. De acuerdo con información confirmada por ‘Súper Deportivo’, la directiva esmeralda ha decidido no renovar el contrato del colombiano, que vence al término (diciembre) del torneo Apertura 2025″, publicó el periodista Cesar Luis Merlo.

Luego de un buen primer semestre en el que registró dos goles, seis asistencias y 1.232 minutos en 16 partidos para que León llegara hasta los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2025, James y todo el equipo mexicano bajaron el nivel. El volante colombiano suma tres anotaciones y un pase gol antes de que su historia en la ‘Fiera’ esté a punto de acabar.

James Rodríguez regresaría a Europa con este equipo: “Les gustaría”

“Me escribe una persona que sabe mucho de James Rodríguez y que tiene porque saberlo. Real Oviedo hace parte del ‘Grupo Pachuca’, me dice que les gustaría contar con James Rodríguez. La fuente, a la que le creo plenamente y tiene porque sabelro, me dice Real Oviedo, pero ese Real Oviedo puede ser el presidente, el director deportivo. Ojalá fuera el entrenador”, informó el periodista Julián Capera, de ESPN Colombia.

Este es el salario que James gana en México

Uno de los grandes interrogantes para que se sepa cuál será el próximo equipo de James es saber si el capitán de la Selección Colombia está dispuesto a bajar el salario de $5 millones de dólares que gana al año en León, según informó el portal ‘365 Scores’. ¿Un equipo histórico con casi 100 años como Real Oviedo de España podría pagar esta cifra? Ese misterio estará por resolverse.

