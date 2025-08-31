El equipo de Santiago Giménez está intentando incorporar a un defensa en las últimas horas del mercado. Según Fabrizio Romano, el Milan comenzó a platicar con Liverpool para contratar a Joe Gómez .

De acuerdo a Fabrizio Romano, la prioridad del Manchester United era el portero Senne Lammens. Sin embargo, la historia podría tomar un rumbo inesperado en las últimas horas: Aston Villa avanzó por el belga y el equipo de la Premier League ya acordó su contrato con Emiliano Martínez . Está por verse cómo termina la novela.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, Atlético de Madrid y Juventus llegaron a un acuerdo por Nicolás González : sería un préstamo por un año con obligación de compra si se cumplen ciertos objetivos. Lo único que faltaría es la aprobación del Fair Play Financiero de LaLiga.

Durante el fin de semana surgió la versión de un posible intercambio que llevaría a Santi Giménez a la Roma y a Artem Dovbyk al Milan . Los periodistas Matteo Moretto y Fabrizio Romano confirman que el Bebote aceptó que el cambio se haga y se podría confirmar en las próximas horas.

El mercado de fichajes en Europa cierra este lunes 1 de septiembre . Por lo tanto, solo quedan unas horas para que los equipos logren sus últimos traspasos para terminar de conformar sus planteles de cara a una temporada larga y exigente previa al Mundial 2026.

