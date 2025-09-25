El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, se encuentra trabajando activamente para evitar que la selección de fútbol de Israel sea excluida de los torneos internacionales, incluido el Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

“Vamos a hacer todo lo posible para frenar cualquier intento de prohibir que Israel participe en el Mundial”, fueron las palabras de un portavoz del gobierno estadounidense, quién dejó en claro que postura oficial tienen en diálogo con Sky News.

La solicitud de exclusión surgió de varios expertos vinculados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes publicaron un comunicado el martes instando a la FIFA y la UEFA a tomar medidas contra Israel debido al conflicto actual en Gaza. Consideran que la acción es necesaria para responder ante la situación humanitaria y política en la región.

Sin embargo, desde el Departamento de Estado, bajo la supervisión de Marco Rubio, el gobierno de Estados Unidos reafirmó este jueves que se está haciendo todo lo posible para impedir que la selección israelí sea vetada en las competiciones internacionales de futbol.

Hasta ahora, ni la FIFA ni la UEFA han respondido a las solicitudes que hicieron los relatores de la ONU, mientras la selección de Israel continúa su camino en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, concentrándose en los partidos y en la clasificación.

¿Cómo está Israel de cara al Mundial 2026?

Más allá de la decisión que quieren tomar con el país que juega las eliminatorias UEFA para la competición internacional más importante a nivel selecciones, por el momento no están clasificados y se están quedando fuera de la misma. Actualmente comparten grupo con Noruega, Italia, Eslovenia y Moldavia, en el cual se encuentran en el tercer puesto con los mismos puntos que los italianos que están clasificando a los playoffs