Luego de tener una brillante actuación en la eliminatoria de repechaje del torneo Clausura 2022 contra los Pumas, el mediocampista Fernando Beltrán y el delantero Alexis Vega, figuras de las Chivas del Guadalajara, lanzaron sus advertencias en contra de los Zorros del Atlas de cara al enfrentamiento que tendrán en los cuartos de final.

Para Alexis Vega sigue presente el clásico tapatío jugado en la fase regular del torneo en el que los Zorros del Atlas le arrancaron el empate a las Chivas del Guadalajara el empate en los últimos minutos; por cierto, fue precisamente de ese empate del que se derivó el video de reclamo de Jesús el Chapo Sánchez.

"Sin duda vamos a tener cuentas pendientes con Atlas", admitió Alexis Vega y remató que "los clásicos se viven diferente a un partido normal y obviamente queda esa espinita del último clásico, en el cual nos lo festejó pero es parte de y qué mejor que poder enfrentarnos al actual campeón, dar un golpe de autoridad y que haya un nuevo campeón en el futbol mexicano".

Para Alexis Vega, quien recientemente firmó su renovación de contrato con el Guadalajara, es prioridad seguir desplegando ante el Atlas el futbol con el que las Chivas han logrado cinco victorias consecutivas. "Tenemos claro que la liguilla es otro torneo. Tenemos que hacer un buen partido, un partido redondo en el que no nos podemos equivocar. Tratar de seguir generando ese futbol que tanto nos ha beneficiado en los últimos partidos. Vamos a enfrentar a un equipo complicado, pero sabemos que haciendo un buen juego vamos a salir victoriosos".

La presión es del Atlas: Nene Beltrán

Fernando el Nene Beltrán quien ante los Pumas firmó un gol de gran calidad a pase de Alexis Vega, señaló que al llegar embalados, las presión no seá para las Chivas sino para el Atlas: "Cada partido, desde Cruz Azul hasta acá, lo hemos afrontado como si no hubiera un mañana. Lo jugábamos y después pensábamos en el otro. Vamos partido tras partido. Vamos con otra presión, porque la presión no la tenemos nosotros, la tiene el campeón".