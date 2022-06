Fichajes 2022: Nacho Ambriz revela la inesperada jugada para quedarse con Orbelín Pineda y que Chivas no se esperaba

Los estire y afloja de las Chivas de Guadalajara y Toluca para quedarse con Orbelín Pineda no cesan. Pero en esta ocasión hubo una audaz jugarreta que habría hecho el entrenador mexicano de los escarlatas, Ignacio Ambriz, para hacerse de los servicios del futbolista tricolor que el Rebaño Sagrado no veía venir y que lo habría colocado posiblemente con una ligera ventaja sobre el equipo de Verde Valle.

En entrevista para Fox Sports, Ambriz confesó cuál fue la estrategia que usó para que el aún jugador del Celta de Vigo piense a conciencia las ofertas que tiene sobre la mesa, pues para Don Nacho sería más que gratificante que el “Maguito” se decantara por los Diablos Rojos de Toluca y no por el Rebaño Sagrado, por lo que utilizó su vieja amistad, así como el sentimentalismo de su debut para tratar de convencerlo de llegar con los mexiquenses.

"A Orbelín yo lo debuté, lo conozco personalmente, es cierto que yo personalmente hablé con él porque tengo una relación buena con él. Después le comenté que, si había una posibilidad de regresar a México, que aquí en Toluca había una posibilidad de poderlo traer y después lo demás lo manejó la directiva. Hoy no puedo opinar más de Orbelín porque no sé nada, no sé qué vaya a pasar con él", dio a conocer Ambriz.

El estratega debutó y compartió con Pineda durante la etapa de ambos con los Gallos Blancos de Querétaro de 2014 a 2015. El exfutbolista de Cruz Azul llegó al cuadro del Celta de Vigo con muchas expectativas; sin embargo, en España se reveló un detalle, y es que el mexicano no llegó al conjunto ibérico a petición del técnico de Eduardo Coudet, sino fue decisión directa del club, por lo que sólo consiguió sumar pocos minutos y por eso buscaría ir a otro club en el que pueda tener más actividad.

Por lo mientras, el equipo del Rebaño Sagrado hizo una polémica publicación en redes sociales esta semana donde aseguraron que lo estaban esperando y hasta lo etiquetaron: “Oye, Orbelín Pineda. Tú, yo, festejando goles con la del Rebaño. No sé, piénsalo”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter en donde los acompañaron de un meme de añoranza hacia el futbolista mexicano.