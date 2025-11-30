En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas visita a Cruz Azul este domingo 30 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Tras el 0-0 de la Ida, ambos conjuntos van por el triunfo.

Para este encuentro, el estratega Gabriel Milito no contará en el equipo inicial con Diego Campillo, un jugador que suele ser titular. La razón de la ausencia del defensa mexicano radica en que sufrió una fractura del quinto metatarsiano en el pie izquierdo y aún se encuentra en recuperación.

¿Quién será el reemplazo de Diego Campillo en Cruz Azul vs. Chivas?

Con esta noticia, el futbolista Daniel Aguirre se suma al equipo y tiene la oportunidad de mostrarse y sumar minutos. Sobre todo, le servirá para ser tenido en cuenta por el director técnico de cara al Clausura 2026 del año que viene.

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Cruz Azul sin Diego Campillo?

Sin Diego Campillo, el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera ante la Máquina Cementera: Rángel; Aguirre, Romo, Castillo; Ledezma, Govea, F.González, B.González; Alvarado, Álvarez; y A.González.

