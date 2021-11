Uno de los platillos fuertes de este domingo fue el que enfrentó al Toluca y Pumas UNAM en la cancha del Estadio Nemesio Díez, en el marco de la Reclasificación para la Liguilla del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

Los conducidos por Hernán Cristante llegaban a este encuentro favorecidos por la localía, pero después de una merma en su rendimiento durante la recta final de la temporada regular. Caso contrario era el de los comandados por Andrés Lillini, quienes habían ingresado a la repesca por la ventana después de una levantada en la última parte de la primera fase.

El encuentro no había tenido grandes emociones, a excepción de un errado increíble de Diogo de Oliveira tras una supremacía futbolística del visitante. Sin embargo, a los 15 minutos de juego, una verdadera obra de arte pondría al frente a Universidad Nacional. Leonel López capturó un balón y pasando el mediocampo sacó un derechazo teledirigido a la portería de Luis García, que voló y no pudo hacer nada. ¡Ley del ex y Pumas adelante en el marcador!