En el partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el Deportivo Toluca derrotó 2-1 a Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez y se subió a la cima del campeonato. Luego de lo que fue la caída frente al América, el conjunto choricero se recuperó de la mano de Leonardo Fernández y Jordan Sierra, quienes se vistieron de goleadores para dejar los 3 puntos en el infierno.

Por momentos, los Diablos Rojos jugaron realmente bien al futbol y hasta se dieron el lujo de anotar un verdadero golazo (el segundo) tras una enorme jugada colectiva. Aún así, todo esto no termina de convencer a Ignacio Ambriz: el Director Técnico confesó en conferencia de prensa que se fue disconforme. ¿El motivo? La contundencia que le falta al ataque de los suyos.

"Hoy teníamos la obligación de salir a proponer, de jugar bien al futbol, de sacar el resultado que nos permita otra vez agradar a la gente, que hoy se va contenta a casa. Creo que cada vez los partidos van a ser más sufridos, los últimos minutos muy peleados; también en frente hay un rival con mucho oficio, grandes jugadores y creo que hoy si pusiera algo, es que no supimos meter ese tercer gol que nos hubiera dado más tranquilidad", admitió el entrenador.

Más adelante, Nacho detalló sobre esto último: "No supimos aprovechar esas contras que buscamos el segundo tiempo; Carlos (González) no estaba para jugar más de 30 minutos por una pequeña molestia que tuvo durante la semana. También tienes que cuidar a la gente y reitero, nunca te vas contento, nosotros siempre estamos insatisfechos, siempre quieres que tu equipo mejore, siempre vas a corregir y es mejor hacerlo ganando".

Por otra parte, analizó el rendimiento de Cocoliso y Camilo Sanvezzo, quienes son los "9" del equipo pero aún no han podido marcar goles en lo que va del campeonato. "Tenemos la tranquilidad de que el equipo está llegando, estamos generando peligro, ya sea a através de ellos o a través de los volantes, o a través de la pelota parada. Pero en la cuarta jornada no me puedo desesperar de que los centrodelanteros no estén tan contundentes como queremos", sentenció Ambriz.