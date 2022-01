Hace unos instantes América igualó ante Puebla por 1-1 por la jornada uno del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Por otra parte, uno de las polémicas del partido estuvo en la insólita expulsión de Santiago Solari lo que llevó a David Faitelson a decir que el argentino quiere condicionar al arbitraje o prepara su salida.

Sin duda fue llamativa la reacción del argentino en la noche de hoy debido a que él se caracteriza por ser una persona centrada y educada. Sin embargo, en pocos minutos perdió los estribos y se fue expulsado luego de que no le hayan cobrado una falta a Roger Martínez, quien minutos después también vio la cartulina roja.

Tras el encuentro, quien lanzó una llamativa y sospechosa teoría fue David Faitelson debido a que considera que el argentino busca irse. “Lo de Solari me parece muy sospechoso. Es un tipo inteligente, respetuoso, preparado. Van 30 minutos del torneo y se lanza como energúmeno a la cancha. O está condicionando al arbitraje o está preparando su partida”, expresó en Twitter.

Por otra parte, tras el encuentro, el periodista de ESPN comentó que la falta de jugadores no justifica este resultado. “Las ausencias del América no alcanzan para justificar su postura futbolística esta noche en Puebla. Se lleva un punto que realmente no merece”, agregó el reconocido reportero.

Por otro lado, Santiago Solari recibió por primera vez una tarjeta como director técnico de América y de esta manera podría estar ausente durante seis jornadas. El argentino tiene la presión de ser campeón en Coapa tras la gran cantidad de incorporaciones que se hizo para este torneo.