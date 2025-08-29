Este fin de semana se disputa la Jornada 7 del Apertura 2025. Uno de los grandes partidos de la fecha será el que tiene como protagonistas al América y Pachuca porque además los dos clubes han generado una rivalidad importante en los últimos años.

Sumado a los últimos antecedentes entre sí, tanto Las Águilas como los Tuzos se encuentran en los puestos de arriba de la tabla de posiciones de la Liga MX. Por esta razón también se espera que sea atractivo por ver a dos equipos con jugadores de calidad y con un buen funcionamiento.

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs. Pachuca?

Día: Sábado 30 de agosto

Horario: 21:05hs (CDMX)

¿Cómo ver en vivo América vs. Pachuca?

El partido entre América y Pachuca de este sábado 30 de agosto por el Apertura 2025 podrá verse en México por TV Abierta a través de Canal 5. También existe la opción de seguir el encuentro por la plataforma ViX Premium.

Probables alineaciones

América

Ángel Malagón

Dagoberto Espinoza

Sebastián Cáceres

Ramón Juárez

Cristian Borja

Jonathan Dos Santos

Álvaro Fidalgo

Erick Sánchez

Alejandro Zendejas

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre

Pachuca

Carlos Moreno

Brian García

Eduardo Bauermann

Sergio Barreto

Daniel Aceves

William Carvalho

Elías Montiel

Alexei Figueroa

Oussama Idrissi

Luis Quiñones

Alemao

La predicción de la Inteligencia Artificial

De acuerdo a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, América ganará el partido 2-1. “El América, jugando en casa, tiene la ventaja de su afición y un plantel con gran capacidad ofensiva”, indicó la IA sobre el favoritismo del equipo de André Jardine.

“Por su parte, el Pachuca es conocido por su estilo de juego dinámico y rápido en el ataque. Sin embargo, la experiencia y la solidez defensiva del América podrían ser determinantes para llevarse la victoria“, concluyó ‘Gemini’, la IA de Google, sobre la posible victoria del América.