Este miércoles 26 de noviembre comienzan los cuartos de final del Apertura 2025. Toluca, el vigente campeón y superlíder del torneo, se enfrentará con FC Juárez en esta instancia. Los Bravos terminaron 8° en la clasificación después de derrotar a Pachuca en el Play-In II.

Es decir que Antonio Mohamed se enteró recién de cuál será su rival el domingo pasado, por lo que tampoco tiene muchos días para analizar y preparar el primer partido. Por estas razones, el entrenador de Toluca no dudó en criticar el formato de la Liga MX.

“Todo es para especular de otra manera. No sirve de nada el Play In porque los equipos saben que con algunos pocos puntos puede calificar y tener una oportunidad. Clasifican 10, más de la mitad de los que participan en el torneo, y eso también genera que no haya mucha competitividad”, comentó en un inicio Antonio Mohamed en una entrevista con Claro Sports.

“Ningún tipo de utilidad, ningún tipo de justicia deportiva, me parece que es una invitación a la mediocridad. Creería que habría que quitarlo. Es más, yo creo que tienen que calificar siete. El superlíder tiene que ir directamente a semifinales, los otros tres jugar y ahí esperar. Pero bueno, clasifican 10, hacen esperar. Nosotros recién supimos cuál es nuestro rival ayer. Me parece que no es bueno, pero las reglas están puestas de antemano y hay que respetarlas”, agregó el técnico del equipo escarlata.

FC Juárez es el rival de Toluca en cuartos de final (JAM Media)

Por otro lado, el Turco opinó que debería volver el descenso: “El descenso debe regresar. Una vez que en la jornada 10 muchos equipos ya no juegan por nada y no tienen la presión de descenso. Unos se preocupan por hacer muchos puntos y otros más no tienen el interés por hacer puntos. Eso no empareja para arriba, sólo se va para abajo“.

Toluca y la Liguilla

Por último, Antonio Mohamed confesó que su equipo ya no tiene la presión de ser campeón y eso incluso los puede beneficiar: “La diferencia es que no tenemos la mochila encima de tener la obligación de ser campeones. La obligación se la ponemos nosotros mismos, que queremos volver a ser campeones. Entonces, estamos mucho más seguros, con mucho más entrenamiento juntos y también siento que hoy somos más equipo que hace 5 meses, hoy somos mejores que hace 5 meses y solamente lo tenemos que demostrar”.

