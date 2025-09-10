Los Pumas de la UNAM trabajan silenciosamente para buscar un último fichaje estelar que golpee el tablero en el cierre de la ventana de verano: los ‘Universitarios’ abrieron negociaciones para hacerse de los servicios de Anthony Martial, delantero francés de 29 años que, si bien está lejos de su ‘prime’, le daría un enorme salto de calidad a la plantilla.

La información fue destapada por César Luis Merlo, especialista en mercado de fichajes, que dio a conocer que la directiva conversa hace tres o cuatro días con el jugador y su representante. El atacante con pasado en Manchester United tiene posibilidades, aunque nada sencillas, de llegar a Ciudad Universitaria para ser refuerzo del elenco auriazul.

De acuerdo al reporte del periodista argentino, AEK Atenas está dispuesto a facilitar la llegada del centrodelantero a Pumas: incluso, le permitiría salir cedido y sin cargo, de forma totalmente gratuita. Dado que no tiene actualmente un rol tan preponderante en la plantilla del equipo griego, están abiertos a dejarlo emigrar en busca de minutos y continuidad.

Anthony Martial podría llegar a Ciudad Universitaria [Foto: Getty]

Sin embargo, más allá de la luz verde de AEK, el corresponsal sostuvo en el stream con Vamos Show, que la principal traba tiene que ver con el salario del futbolista: según reveló, incluso para un club mexicano que puede pagar buenos sueldos, se trata de un contrato multimillonario en euros y Anthony Martial no ha aceptado ceder sus pretensiones económicas en el comienzo de las negociaciones entre las partes.

Durante la transmisión en vivo de este miércoles por la noche, CLM agregó que Pumas ya le elevó una oferta al atacante y continuará trabajando en su fichaje. “Tiene un alto grado de complejidad y no la veo fácil, pero dejo una puertita abierta, el club lleva varios días negociando con el jugador y su agente”, señaló el periodista, que brindó la primicia de esta operación.

Desde su llegada al AEK Atenas, los números de Anthony Martial tampoco son negativos más allá de que ha perdido lugar en la consideración del nuevo cuerpo técnico: aportó 9 goles y 2 asistencias en 24 presentaciones en lo que va de su estadía en el club griego. Anteriormente vistió las playeras de Manchester United, Olympique Lyon, Monaco y Sevilla.

Para poder fichar a Martial, los Pumas de la UNAM tienen 48 horas para cerrar la contratación, ya que el viernes 12 de septiembre por la noche cierra el mercado de fichajes de verano de la Liga MX. En estos momentos, parece complejo que se pueda destrabar, pero todo es posible si las partes acercan sus diferencias. ¿Podrán los Felinos dar un golpe más sobre la mesa este libro de pases?

