Rayados de Monterrey volvió a decepcionar a su afición tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025. Los regios no pudieron con Toluca y ahora deberán enfocarse por completo en lo que será el 2026. La ilusión que habían generado en la ida se terminó diluyendo en apenas 90 minutos disputados.

Después del triunfo por 1-0 en el Gigante de Acero, el equipo de Domènec Torrent fue claramente superado por los Diablos Rojos en el Nemesio Díez. Monterrey cayó 3-2 y, aunque la serie terminó igualada 3-3 en el global, Toluca avanzó gracias a la ventaja deportiva que obtuvo por su posición en la tabla.

Al finalizar el encuentro, una de las noticias que más impacto generó fue la confirmación del adiós de Sergio Ramos. El experimentado defensor español dejó en claro que no seguirá en la institución: “Creo que lo dejé bastante claro la semana pasada, y obviamente sí, es mi último partido”, expresó ante los medios.

Mientras tanto, Domènec Torrent también dio declaraciones importantes. En conferencia de prensa, el entrenador fue consultado directamente sobre si continuará o no en Rayados para la próxima temporada. Su respuesta generó aún más incertidumbre en la afición.

Las declaraciones de Domènec Torrent

El DT español admitió que todavía no tiene certezas sobre su futuro: “Me han preguntado qué pasaría con mi futuro, no lo sé y tampoco sé lo de Sergio Ramos”, comentó tras la dura eliminación sufrida en Toluca. Sus palabras dejaron abierta la puerta a cualquier escenario.

Además, Torrent reveló cuáles serán sus próximos días, ya pensando en un posible regreso para la pretemporada si la directiva decide mantenerlo: “Mañana me voy a Girona, que es un lugar espectacular, con mi nieta, con mis hijos”, explicó.

