Toluca volvió a demostrar que sigue siendo uno de los grandes candidatos a quedarse con el título y pelear por el bicampeonato del fútbol mexicano. Los dirigidos por Antonio Mohamed, quienes habían sido puestos en duda tras algunos resultados irregulares, finalmente terminaron la fase regular como líderes de la tabla.

En el Estadio Nemesio Díez, los Diablos Rojos vencieron 2-0 al América y aprovecharon la derrota de Cruz Azul ante Pumas para asegurar el primer lugar, llegando con todo a la Liguilla, donde esperan a su rival una vez que se defina el Play-In.

Toluca consiguió un triunfo importante ante América (Getty Images)

Toluca ha logrado cortar con la hegemonía del América a lo largo del 2025, ganándole los últimos tres enfrentamientos directos: la final del Clausura 2025, el Campeón de Campeones y el último partido en La Bombonera. Esta racha confirma que los Diablos Rojos saben competir en los momentos más importantes.

El entrenador argentino, Antonio Mohamed, sabe perfectamente lo que está logrando su equipo y entiende que el bicampeonato es una posibilidad real. Su trabajo y liderazgo han sido claves para que Toluca se mantenga en la cima y llegue con mentalidad ganadora a la parte más decisiva del torneo.

La palabra de Mohamed sobre vencer al América

Ganarle a uno de los mejores equipos del país es un logro significativo, y Mohamed lo definió claramente en conferencia de prensa: “Vencer al América siempre enaltece. Es el más grande. Seguramente van a aprender y nos veremos de nuevo en Liguilla”.

Además, hizo un balance del torneo: “Las sensaciones son buenísimas, porque repetimos el torneo pasado, fuimos el equipo que llegó más lejos en la Leagues Cup, tuvimos dos finales fuera del país también, hay muchas situaciones en las cuales se hizo más complejo que el primer torneo así que este tiene mucho más valor que el primero”.

En síntesis