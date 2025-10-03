Este viernes 3 de octubre se dio comienzo a una nueva fecha en el Torneo Apertura 2025: con tres compromisos iniciales, arrancó la jornada 12 de la fase regular, con interesantes platillos para los espectadores y fanáticos futboleros. A continuación, descubre cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato tras los resultados del día.

Los resultados del viernes en el Torneo Apertura 2025:

Con la jornada futbolera todavía en juego, así marchan los encuentros del viernes en el campeonato de Primera División del futbol mexicano:

Necaxa 0-1 Pachuca (Luis Quiñones) – final.

Mazatlán 0-0 Atlético San Luis – primer tiempo.

Atlas 0-0 FC Juárez – primer tiempo.

Con la victoria ante los ‘Rayos’, Pachuca se metió en zona de clasificación a Liguilla, ubicándose en la sexta colocación de la tabla general. Por su parte, con la derrota en casa ante ‘Tuzos’, Necaxa profundizó su crisis y se ubicó en el 15° puesto del camponato.

Luis Quiñones le dio una necesaria victoria al Pachuca [Foto: Getty]

¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025 tras los juegos del viernes?

Como este viernes disputaron sus compromisos equipos de la parte media y baja, la cima se mantiene intacta: Toluca es el puntero del certamen hasta el momento. El campeón defensor se estaciona en lo más alto de la tabla, con 25 puntos, posición que comparte con Monterrey, aunque los Rayados marchan detrás por una menor diferencia de gol.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán este sábado en el Torneo Apertura 2025?

Estos son los cuatro compromisos que tendrán lugar este sábado 4 de octubre en la Liga MX, en tres turnos diferentes:

Querétaro vs. Puebla: 17.00 horas, con transmisión de Caliente TV.

17.00 horas, con transmisión de Caliente TV. Tigres vs. Cruz Azul: 19.00 horas, con transmisión de Azteca 7 y Caliente TV.

19.00 horas, con transmisión de Azteca 7 y Caliente TV. León vs. Toluca: 19.00 horas, con transmisión de Caliente TV.

19.00 horas, con transmisión de Caliente TV. América vs. Santos Laguna: 21.05 horas, con transmisión de TUDN, Canal 5 y ViX Premium.