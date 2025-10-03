Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Atlas vs. FC Juárez va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

Atlas y FC Juárez se enfrentan este viernes por la Liga MX en el Estadio Jalisco. Los detalles de cómo ver el partido.

Por Patricio Hechem

Atlas y FC Juárez se enfrentan por el Apertura 2025
© Getty ImagesAtlas y FC Juárez se enfrentan por el Apertura 2025

Este viernes 3 de octubre comienza a disputarse la Jornada 12 del Apertura 2025. Uno de los partidos que se llevan a cabo hoy tiene como protagonistas a Atlas y a FC Juárez, en un juego que comienza a partir de las 21:05hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Jalisco.

Publicidad

[Mira EN VIVO Atlas vs. FC Juárez con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

La Liga MX entra en su recta final de la fase regular y a todos los equipos le quedan seis fechas por disputar. Por esta razón, cada partido es fundamental en la intención de clasificar a la Liguilla o al Play-In. En este caso, tanto Atlas como Juárez siguen con posibilidades.

Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX: días, horarios y TV de cada uno de los juegos

ver también

Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX: días, horarios y TV de cada uno de los juegos

¿Cómo ver el partido en vivo?

El partido de este viernes 3 de octubre entre Atlas y FC Juárez no será transmitido por TV abierta. El juego de la Liga MX puede verse en México a través de ViX Premium, al cual se puede acceder desde la plataforma de Amazon Prime Video.

La actualidad de Atlas y FC Juárez

Atlas viene de ganarle a Necaxa en la jornada pasada, en lo que significó la primera victoria de Diego Cocca desde su regreso a los Rojinegros. Los Zorros están 14° con 10 puntos y todavía tienen muchas posibilidades de al menos llegar al Play-In, pero debe ganar más partidos para eso.

Publicidad

Con respecto a FC Juárez, los Bravos vienen de vencer por 2-0 a Club León y acumulan dos triunfos consecutivos en el Apertura 2025 después de lo que fue la victoria ante Pumas. El conjunto de Martín Varini está 7° en la Liga MX con 18 puntos y está a solo una unidad de Xolos, que es el último clasificado a la Liguilla.

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Así quedó la tabla de la regla de menores tras la Jornada 11 del Apertura
Liga MX

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la Jornada 11 del Apertura

Las alineaciones de Atlas vs. Necaxa por la Jornada 11 del Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Atlas vs. Necaxa por la Jornada 11 del Apertura 2025

¿Atlas vs. Necaxa va por TV abierta? Qué canal transmite el juego del Apertura 2025
Liga MX

¿Atlas vs. Necaxa va por TV abierta? Qué canal transmite el juego del Apertura 2025

Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Singapur 2025
FÓRMULA 1

Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Singapur 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo