¿Atlas vs. FC Juárez va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

Este viernes 3 de octubre comienza a disputarse la Jornada 12 del Apertura 2025. Uno de los partidos que se llevan a cabo hoy tiene como protagonistas a Atlas y a FC Juárez, en un juego que comienza a partir de las 21:05hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Jalisco.

La Liga MX entra en su recta final de la fase regular y a todos los equipos le quedan seis fechas por disputar. Por esta razón, cada partido es fundamental en la intención de clasificar a la Liguilla o al Play-In. En este caso, tanto Atlas como Juárez siguen con posibilidades.

¿Cómo ver el partido en vivo?

El partido de este viernes 3 de octubre entre Atlas y FC Juárez no será transmitido por TV abierta. El juego de la Liga MX puede verse en México a través de ViX Premium, al cual se puede acceder desde la plataforma de Amazon Prime Video.

La actualidad de Atlas y FC Juárez

Atlas viene de ganarle a Necaxa en la jornada pasada, en lo que significó la primera victoria de Diego Cocca desde su regreso a los Rojinegros. Los Zorros están 14° con 10 puntos y todavía tienen muchas posibilidades de al menos llegar al Play-In, pero debe ganar más partidos para eso.

Con respecto a FC Juárez, los Bravos vienen de vencer por 2-0 a Club León y acumulan dos triunfos consecutivos en el Apertura 2025 después de lo que fue la victoria ante Pumas. El conjunto de Martín Varini está 7° en la Liga MX con 18 puntos y está a solo una unidad de Xolos, que es el último clasificado a la Liguilla.