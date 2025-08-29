El Puebla cortó la sequía y volvió a convertir luego de una mala racha goleadora, y lo hizo ni más ni menos que ante uno de los más poderosos de México: el Monterrey. La ‘Franja’, que está comenzando un nuevo proceso con un entrenador diferente, se puso en ventaja en la noche de viernes con una jugada muy bien trabajada.

En un contraataque letal, Emiliano Gómez dejó parado a Sergio Ramos pasando el mediocampo, se lo quitó de encima en velocidad con un auto-pase muy inteligente, condujo hasta el área de Rayados, y allí pensó, levantó la cabeza y asistió a Ricardo Martín, para que artillero del conjunto local anote el 1-0 sobre Monterrey en casa.

La ‘Franja’ acumulaba 480 minutos sin convertir y cuatro partidos completos sin anotar (no le marcó goles a Tigres UANL, Atlético San Luis, Seattle Sounders y Pumas UNAM de manera consecutiva), y pudo ponerle fin a ese trajín adverso con la portería rival gracias a esta buena conquista de su centrodelantero, que le sirve para recuperar confianza.

Desafortunadamente para Puebla, la alegría le duró poco: Rayados lo remontó en un par de minutos con ¡dos penales! Sergio Canales y Lucas Ocampos convirtieron desde los doce pasos, y Monterrey se fue en ventaja al entretiempo en el Estadio Cuauhtémoc, acentuando su buen momento ofensivo, distinto de lo que le sucede defensivamente.

Aún más en este encuentro, la visita debe corregir mucho en la última línea: entre sus cuatro defensas suma ¡140 años de edad! Para este compromiso ante Puebla, Torrent alineó a Ricardo Chávez (30 años), Sergio Ramos (39 años), Héctor Moreno (37 años) y Luis Reyes (34 años), por lo cual es lógico que en la marca le falte agilidad o velocidad, como en el gol del 1-0 de los locales.

En lo que va del Apertura 2025, Monterrey recibió 8 goles en 7 presentaciones, con un promedio de más de un tanto encajado por partido. Sin embargo, esa fragilidad que a veces ha tenido en el fondo la ha compensado con su poderío en ataque: convirtió 15 anotaciones en el arco de enfrente, un promedio de casi dos goles por compromiso.