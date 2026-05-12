El plato fuerte del día se juega en Ciudad de México y en esta nota te enterarás cómo seguir el encuentro.

Cruz Azul y Chivas de Guadalajara abrirán este miércoles una apasionante serie entre dos grandes equipos, en el marco de la semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El partido de ida se disputará en Ciudad de México, donde el cuadro celeste se desempeñará como local y buscará sacar ventaja. A continuación, conoce cómo seguir la transmisión del juego.

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¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas a la semifinal del Clausura 2026?

‘La Máquina’ sacó boleto a esta instancia tras dejar en el camino a Atlas en cuartos de final, derrotándolo por un triunfo global de 4-2. En el primer cruce de la serie, los dirigidos por Joel Huiqui se impusieron por 3-2 a domicilio, y en el segundo duelo, vencieron por 1-0 como locales.

El ‘Rebaño’, por su parte, se clasificó a esta fase tras eliminar a Tigres UANL en cuartos de final, pasando por ventaja deportiva tras un empate global 3-3. En la ida, el conjunto de Gabriel Milito cayó por 3-1 de visitante, y en la vuelta, lo remontaron ganando por 2-0 en condición de local.

Cruz Azul recibe a Chivas en CDMX [foto: Getty]

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¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Chivas por la Liguilla del Clausura 2026?

El partido Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara se disputará este miércoles 13 de mayo, en el Estadio Azteca, por el juego de ida de las semifinales del Clausura 2026. El compromiso de la Liguilla de la Liga MX está programado para dar comienzo a partir de las 20.00 horas del Centro de México, en el único turno de la agenda del día.

¿Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Chivas por TV en México?

El partido Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara se podrá sintonizar en directo por tres canales de televisión diferente a lo largo y ancho del territorio nacional. TUDN, Canal 5 y TV Azteca serán las pantallas encargadas de la transmisión del primer cruce de la serie entre ‘La Máquina’ y el ‘Rebaño Sagrado’.

¿Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Chivas por Internet en México?

El partido Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara se podrá seguir en directo en forma exclusiva en todo el suelo mexicano, de manera online, por la plataforma ViX Premium. La plataforma de pago será la única vía para poder observar la transmisión del juego por streaming con imagen y sonido en simultáneo.