El Estadio Akron será el escenario de una tarde-noche espectacular en Guadalajara, cuando Chivas reciba a Cruz Azul, en un duelo de equipos históricos del futbol mexicano. En este contexto, conoce a continuación de qué manera seguir la transmisión del encuentro por TV y streaming de la 7° jornada del Torneo Apertura 2025.

El ‘Rebaño Sagrado’ llega a este compromiso en una situación crítica: se ubica en la 16° y antepenúltima colocación de la tabla de posiciones, con apenas 4 unidades, que cosechó producto un triunfo, una igualdad y tres caídas. En su última actuación, empató 3-3 con Xolos de Tijuana fuera de casa.

‘La Máquina’, por su parte, atraviesa un mejor presente: es uno de los escoltas del líder y marcha en la 2° ubicación del campeonato, que comparte con América. Posee 14 puntos, tras obtener cuatro victorias y dos empates. Viene de vencer 1-0 a Toluca en condición de local en su más reciente presentación.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

El partido entre el elenco rojiblanco y el conjunto celeste se llevará a cabo HOY sábado 30 de agosto, con sede en el Estadio Akron de Guadalajara, a partir de las 19.07 horas del Centro de México, por el encuentro correspondiente a la jornada 7 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Chivas y Cruz Azul, siempre un cruce caliente y atractivo [Foto: Getty]

¿Chivas vs. Cruz Azul va por TV abierta en el Apertura 2025?

El enfrentamiento entre los equipos de Gabriel Milito y Nicolás Larcamón, desafortunadamente no se podrá seguir en televisión abierta en forma gratuita. Ninguno de los canales de su programación transmitirá el compromiso de esta tarde-noche, y los fanáticos deberán pagar para observar el juego en Guadalajara.

¿Qué canal transmite Chivas vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

El cotejo entre el ‘Rebaño Sagrado’ y ‘La Máquina’ se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, de manera exclusiva, a través de la plataforma Amazon Prime Video. Será la única pantalla donde se podrá ver el encuentro, ya que ninguna otra cuenta con los derechos de transmisión del mismo.