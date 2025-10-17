En el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas recibe a Mazatlán en el marco de la reanudación de la Primera División de México tras la Fecha FIFA. Ambos equipos van por la victoria para intentar acercarse a sus objetivos.

Publicidad

Publicidad

[Mira EN VIVO Chivas vs. Mazatlán con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

El conjunto dirigido por Gabriel Milito viene de cosechar una enorme victoria de visitante ante Pumas UNAM para quedar dentro de las posiciones para disputar el Play-In. Con 17 unidades, el Rebaño Sagrado marcha 9° en el torneo, lejos de los puestos de vanguardia.

Del lado del visitante, el conjunto a cargo de Robert Dante Siboldi viene de obtener una victoria clave ante Atlético San Luis para seguir en carrera para clasificar al Play-In. El equipo marcha 13° con apenas 11 unidades, por lo que deberá hacer una buena cosecha si quiere estar en los playoffs del torneo.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Mazatlán por el Apertura 2025?

El juego entre Chivas vs. Mazatlán por el Apertura 2025 tendrá lugar este sábado 18 de octubre a partir de las 19:07 horas (Ciudad de México). El escenario para este juego será el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

Publicidad

Publicidad

ver también El club que quiere quitarle a Gabriel Milito a Chivas: “Renunciá en México y venite”

¿Cómo ver Chivas vs. Mazatlán por el Apertura 2025?

El partido entre Chivas vs. Mazatlán por el Apertura 2025 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en exclusiva a través de ViX Premium, que se puede sintonizar a través de Amazon Prime Video.