Si bien no se enfrentan el uno al otro este fin de semana, Chivas y Pumas protagonizarán la definición de una de las cuestiones más importantes de la fecha: el superliderato. Los de Guadalajara y los de CU son los únicos equipos con chances de quedarse con la punta de la tabla del Clausura 2026, y hay un panorama certero al respecto.

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En el primer turno del día, los ‘Felinos’ ganaron y quedaron con 36 puntos en el campeonato del futbol mexicano. Con su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, alcanzaron la cima del certamen. Al mismo tiempo, el ‘Rebaño’ está empatando y queda con 36 puntos, dejándolo la igualdad parcial con Xolos con las mismas unidades que su contendiente.

Ante esta situación de disputa, el reglamento explicita con claridad el escenario para “desempatar” este episodio, en caso de que el Guadalajara acabe con ese resultado. Si terminan igualados, hay seis posibles criterios de desempate para concluir si Chivas o Pumas UNAM se consolidan como superlíderes del torneo de la Liga MX:

Diferencia de gol.

Goles anotados.

Resultado entre rivales directos.

Goles anotados de visitante.

Fair play.

Sorteo.

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Chivas y Pumas dependen del resultado… de Chivas [Foto: Getty]

Bajo estas circunstancias, si Chivas empata con Xolos en el Estadio Akron, Pumas será primero por mejor diferencia de gol (+17 que tiene hoy la UNAM contra +16 que tiene el Guadalajara). Con sus dos tantos convertidos este sábado ante Pachuca, por medio de Uriel Antuna y Robert Morales, el equipo de Efraín Juárez se le adelantó a su oponente en este aspecto.

Al mismo tiempo, en el otro panorama, si el ‘Rebaño’ vence al Tijuana, Chivas será primero por mayor cantidad de puntos (38 unidades que alcanzaría contra las 36 que tienen los ‘Felinos’). Así, un triunfo le garantiza al conjunto de Gabriel Milito quedarse con el liderato, mientras que un empate o una derrota favorcen a los Universitarios. ¿Qué sucederá?