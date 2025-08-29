Este viernes 29 de agosto comienza la Jornada 7 del Apertura 2025 y uno de los partidos que se disputan es el que tiene como protagonistas a Rayados y a Club Puebla. En el encuentro se enfrentan dos equipos que están en opuestos distintos en cuanto a la actualidad se refiere.

Por un lado, Monterrey es el líder de la Liga MX con cinco victorias y solo una derrota en seis jornadas. El equipo de Domènec Torrent acumula una racha de cinco triunfos consecutivos y busca seguir aumentando la confianza en el partido de este viernes.

ver también Sergio Ramos gestiona un fichaje de lujo en Rayados: un ex Real Madrid en la mira

Por su parte, Club Puebla es el último de la tabla de posiciones y solo ganó un partido. Teniendo en consideración este contexto, en la previa al partido le consultamos a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé una predicción del juego del Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

La predicción de la IA

La Inteligencia Artificial indica que Rayados es el claro favorito a ganar el partido. “El partido se desarrollará con un claro dominio de Rayados desde el inicio. El equipo visitante controlará la posesión del balón y generará constantes oportunidades de gol. La defensa de Puebla, una de las más goleadas del torneo, no podrá contener la presión del ataque de Monterrey”, indicó la IA.

Rayados y Puebla empataron 1-1 en su último enfrentamiento (Getty Images)

Asimismo, ‘Gemini’ se animó a decir que Monterrey ganará 3-0 el partido con un doblete de Germán Berterame y otro gol de Sergio Canales. “El encuentro finalizará con un contundente 3-0 a favor de Rayados, lo que consolidará su posición como el equipo a vencer en el torneo y agravará la crisis del Club Puebla”.

Publicidad

Publicidad

No obstante, Puebla viene de igualar ante Pumas en CU, un escenario complejo, en lo que fue el debut de Hernán Cristante como entrenador tras la salida de Pablo Guede. Y La Franja buscará arruinarle la racha positiva de triunfo a Rayados en la Liga MX.