Cruz Azul y FC Juárez nos regalaron un espectáculo sensacional en el primer encuentro de la novena jornada del Torneo Apertura: ‘La Máquina’ se hizo fuerte en casa y superó por 3-2 a los ‘Bravos’, en un partido que tuvo un sube y baja de emociones infartante. Mientras que los aficionados de uno y otro equipo sufrieron los cambios, los neutrales disfrutaron.

Todas las anotaciones llegaron en el primer tiempo: primero se puso en ventaja el local, lo remontó la visita y volvió a darlo vuelta el dueño de casa. Entre los dos contrincantes anotaron ¡5 goles en 34 minutos! envolviendo al Estadio Olímpico Universitario en un ambiente de incertidumbre, que luego del tercer tanto de Cruz Azul pasó a ser más friccionado que jugado.

Luka Romero marcó el primero para Cruz Azul con un remate cruzado en el área grande a poco más del minuto de juego. Luego, Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio pusieron arriba en el marcador a FC Juárez, primero con un testazo de cabeza y después con un remate potente a la red. Sin embargo, no terminaría allí y Gabriel Fernández y José Paradela regresaron todo a la normalidad con una anotación a balón quieto y una bonita pared y jugada colectiva.

La Máquina elebró en el Olímpico Universitario [Foto: Cruz Azul]

Gracias a esta victoria por la diferencia mínima, Cruz Azul trepó a la cima del Apertura 2025, superando por dos unidades a los ‘Rayados’, que recibirán este sábado al América. Con este resultado favorable, además, el equipo de Nicolás Larcamón sigue siendo el único invicto del torneo, con siete victorias y dos empates, pero ninguna caída.

Por su parte, FC Juárez no pudo aprovechar su chance y sigue en puestos de reclasificación, en el noveno lugar de la tabla de posiciones, con marcadores iguales: tres triunfos, tres igualdades y tres derrotas, quedando a once puntos del puntero Cruz Azul. El equipo de Martín Varini podría quedar marginado de la zona de clasificación esta fecha.

El gol de Luka Romero para el 1-0 de Cruz Azul ante FC Juárez:

El gol de Rodolfo Pizarro para el 1-1 de Cruz Azul ante FC Juárez:

El gol de Raymundo Fulgencio para el 2-1 de FC Juárez ante Cruz Azul:

El gol de Gabriel Fernández para el 2-2 de Cruz Azul ante FC Juárez:

El gol de José Paradela para el 3-2 de Cruz Azul ante FC Juárez: