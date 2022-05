¡Cada vez más cerca de definir al campeón! Este fin de semana se definen los equipos clasificados a las semifinales del Clausura 2022 de la Liga MX. Este sábado 14 de mayo se estarán enfrentando América vs Puebla y Pachuca vs Atlético San Luis, mientras que el domingo 15 se medirán Atlas vs Chivas Guadalajara y Tigres UANL vs Cruz Azul. ¿Cuándo se juga la siguiente instancia de la fase final del torneo mexicano? ¡Entérate en esta nota!

Clausura 2022 de la Liga MX: resultado de los cuartos de final

Miércoles 11 de mayo

Atlético San Luis 2-2 Pachuca

Puebla 1-1 América

Jueves 12 de mayo

Cruz Azul 0-1 Tigres UANL

Chivas Guadalajara 1-2 Atlas

Sábado 14 de mayo

América vs Puebla | 18:00 horas | Estadio Azteca

Pachuca vs San Luis | 20:05 horas | Estadio Hidalgo

Domingo 15 de mayo

Atlas vs Chivas | 18:00 horas | Estadio Jalisco

Tigres vs Cruz Azul | 20:05 horas | Estadio Universitario

Liga MX: ¿Cuenta el gol de visitante en la Liguilla 2022?

No, el gol de visitante ya no cuenta para acceder a las semifinales. Por lo tanto si los equipos empatan en los 180 minutos, será el que esté mejor posicionado en la tabla general el que acceda a la siguiente instancia.

¿Cuándo son los partidos de semifinal de la Liga MX 2022?

Las semifinales del Clausura 2022 de la Liga MX se disputarán la próxima semana. Los partidos de ida están programados para el miércoles 18 y jueves 19 de mayo, mientras que la vuelta será para el sábado 21 y domingo 22.

¿Cuándo se juega la final del Clausura 2022 de la Liga MX?

La gran final de la Liga MX se jugará el próximo jueves 26 de mayo en el partido de ida, mientras que la vuelta y la definición del título del Clausura 2022 será el domingo 29 de mayo.

