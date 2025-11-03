Este fin de semana se terminarán de definir los clasificados y los cruces de la Liguilla del Apertura 2025. Hay partidos claves que determinarán qué equipos se enfrentarán en la segunda fase de la competición.

Para eso le preguntamos a la Inteligencia Artificial, Gemini, que nos dé una predicción sobre todos los partidos de la jornada 17, los clasificados y los cruces del torneo.

Predicción de Resultados de la Jornada 17

FC Juárez (Gana) vs. Querétaro

Tijuana (Gana) vs. Atlas

Mazatlán vs. Necaxa (Gana)

Tigres (Gana) vs. Atlético San Luis

Chivas vs. Monterrey (Gana)

León vs. Puebla (Empate)

Toluca vs. América (Gana)

Cruz Azul (Gana) vs. Pumas

Santos vs. Pachuca (Gana)

Tabla Final de la Fase Regular

Cruz Azul (38 PTS) – Liguilla directa Club América (37 PTS) – Liguilla directa U.A.N.L. – Tigres (36 PTS) – Liguilla directa Toluca (34 PTS) – Liguilla directa Monterrey (34 PTS) – Liguilla directa FC Juárez (26 PTS) – Liguilla directa Chivas (26 PTS) – Play-In Pachuca (25 PTS) – Play-In Club Tijuana (24 PTS) – Play-In Necaxa (19 PTS) – Play-In

Eliminados:

Pumas (18 PTS)

Santos Laguna (17 PTS)

Atlas (17 PTS)

Querétaro FC (17 PTS)

Atlético San Luis (16 PTS)

Mazatlán FC (13 PTS)

León (14 PTS)

Puebla (10 PTS)

Cruces de la Fase Final

A. Play-In (7° al 10°)

Juego 1: 7° vs 8° — (El ganador clasifica como 7° a Liguilla; el perdedor va al Juego 3)

Chivas (7°) vs. Pachuca (8°) — PREDICCIÓN: Gana Chivas.

→ Chivas clasifica a Liguilla como 7°.

— (El ganador clasifica como 7° a Liguilla; el perdedor va al Juego 3) Chivas (7°) vs. Pachuca (8°) — → Juego 2: 9° vs 10° — (El ganador va al Juego 3; el perdedor queda eliminado)

Tijuana (9°) vs. Necaxa (10°) — PREDICCIÓN: Gana Tijuana.

→ Necaxa queda eliminado.

— (El ganador va al Juego 3; el perdedor queda eliminado) Tijuana (9°) vs. Necaxa (10°) — → Juego 3: Último boleto — (Perdedor J1 vs Ganador J2). (El ganador clasifica como 8° a Liguilla)

Pachuca vs. Tijuana — PREDICCIÓN: Gana Pachuca.

→ Pachuca clasifica a Liguilla como 8°. Tijuana queda eliminado.

B. Cuartos de Final (Liguilla) — Llave (1) vs (8), (2) vs (7), (3) vs (6), (4) vs (5)

Llave A: (1) Cruz Azul vs (8) Pachuca

(1) Cruz Azul vs (8) Pachuca Llave B: (2) Club América vs (7) Chivas — ¡CLÁSICO NACIONAL!

(2) Club América vs (7) Chivas — Llave C: (3) Tigres vs (6) FC Juárez

(3) Tigres vs (6) FC Juárez Llave D: (4) Toluca vs (5) Monterrey

