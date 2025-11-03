Es tendencia:
La IA predice la Liguilla del Apertura 2025: así quedarían los clasificados y cruces finales

La Inteligencia Artificial reveló cuáles serán los ocho equipos que estarán en la fase final del Torneo Apertura 2025.

Por Ramiro Canessa

Así quedaría la Liguilla del Apertura.
Así quedaría la Liguilla del Apertura.

Este fin de semana se terminarán de definir los clasificados y los cruces de la Liguilla del Apertura 2025. Hay partidos claves que determinarán qué equipos se enfrentarán en la segunda fase de la competición.

Para eso le preguntamos a la Inteligencia Artificial, Gemini, que nos dé una predicción sobre todos los partidos de la jornada 17, los clasificados y los cruces del torneo.

Predicción de Resultados de la Jornada 17

FC Juárez (Gana) vs. Querétaro
Tijuana (Gana) vs. Atlas
Mazatlán vs. Necaxa (Gana)
Tigres (Gana) vs. Atlético San Luis
Chivas vs. Monterrey (Gana)
León vs. Puebla (Empate)
Toluca vs. América (Gana)
Cruz Azul (Gana) vs. Pumas
Santos vs. Pachuca (Gana)

Tabla Final de la Fase Regular

  1. Cruz Azul (38 PTS) – Liguilla directa
  2. Club América (37 PTS) – Liguilla directa
  3. U.A.N.L. – Tigres (36 PTS) – Liguilla directa
  4. Toluca (34 PTS) – Liguilla directa
  5. Monterrey (34 PTS) – Liguilla directa
  6. FC Juárez (26 PTS) – Liguilla directa
  7. Chivas (26 PTS) – Play-In
  8. Pachuca (25 PTS) – Play-In
  9. Club Tijuana (24 PTS) – Play-In
  10. Necaxa (19 PTS) – Play-In
Eliminados:
Pumas (18 PTS)
Santos Laguna (17 PTS)
Atlas (17 PTS)
Querétaro FC (17 PTS)
Atlético San Luis (16 PTS)
Mazatlán FC (13 PTS)
León (14 PTS)
Puebla (10 PTS)

Cruces de la Fase Final

A. Play-In (7° al 10°)

  • Juego 1: 7° vs 8° — (El ganador clasifica como 7° a Liguilla; el perdedor va al Juego 3)
    Chivas (7°) vs. Pachuca (8°) — PREDICCIÓN: Gana Chivas.
    Chivas clasifica a Liguilla como 7°.
  • Juego 2: 9° vs 10° — (El ganador va al Juego 3; el perdedor queda eliminado)
    Tijuana (9°) vs. Necaxa (10°) — PREDICCIÓN: Gana Tijuana.
    Necaxa queda eliminado.
  • Juego 3: Último boleto — (Perdedor J1 vs Ganador J2). (El ganador clasifica como 8° a Liguilla)
    Pachuca vs. Tijuana — PREDICCIÓN: Gana Pachuca.
    Pachuca clasifica a Liguilla como 8°. Tijuana queda eliminado.

B. Cuartos de Final (Liguilla) — Llave (1) vs (8), (2) vs (7), (3) vs (6), (4) vs (5)

  • Llave A: (1) Cruz Azul vs (8) Pachuca
  • Llave B: (2) Club América vs (7) Chivas — ¡CLÁSICO NACIONAL!
  • Llave C: (3) Tigres vs (6) FC Juárez
  • Llave D: (4) Toluca vs (5) Monterrey
En síntesis

  • Cruz Azul se predice como líder de la fase regular con 38 PTS para liguilla directa.
  • El Clásico Nacional se predice en Cuartos de Final: América (2°) contra Chivas (7°).
  • Se predice que Pachuca (8°) eliminará a Tijuana (9°) para avanzar a la Liguilla.
Ramiro Canessa
