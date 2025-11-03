Este fin de semana se terminarán de definir los clasificados y los cruces de la Liguilla del Apertura 2025. Hay partidos claves que determinarán qué equipos se enfrentarán en la segunda fase de la competición.
ver también
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Pumas UNAM y Chivas
Para eso le preguntamos a la Inteligencia Artificial, Gemini, que nos dé una predicción sobre todos los partidos de la jornada 17, los clasificados y los cruces del torneo.
Predicción de Resultados de la Jornada 17
FC Juárez (Gana) vs. Querétaro
Tijuana (Gana) vs. Atlas
Mazatlán vs. Necaxa (Gana)
Tigres (Gana) vs. Atlético San Luis
Chivas vs. Monterrey (Gana)
León vs. Puebla (Empate)
Toluca vs. América (Gana)
Cruz Azul (Gana) vs. Pumas
Santos vs. Pachuca (Gana)
Tabla Final de la Fase Regular
- Cruz Azul (38 PTS) – Liguilla directa
- Club América (37 PTS) – Liguilla directa
- U.A.N.L. – Tigres (36 PTS) – Liguilla directa
- Toluca (34 PTS) – Liguilla directa
- Monterrey (34 PTS) – Liguilla directa
- FC Juárez (26 PTS) – Liguilla directa
- Chivas (26 PTS) – Play-In
- Pachuca (25 PTS) – Play-In
- Club Tijuana (24 PTS) – Play-In
- Necaxa (19 PTS) – Play-In
Eliminados:
Pumas (18 PTS)
Santos Laguna (17 PTS)
Atlas (17 PTS)
Querétaro FC (17 PTS)
Atlético San Luis (16 PTS)
Mazatlán FC (13 PTS)
León (14 PTS)
Puebla (10 PTS)
Cruces de la Fase Final
A. Play-In (7° al 10°)
- Juego 1: 7° vs 8° — (El ganador clasifica como 7° a Liguilla; el perdedor va al Juego 3)
Chivas (7°) vs. Pachuca (8°) — PREDICCIÓN: Gana Chivas.
→ Chivas clasifica a Liguilla como 7°.
- Juego 2: 9° vs 10° — (El ganador va al Juego 3; el perdedor queda eliminado)
Tijuana (9°) vs. Necaxa (10°) — PREDICCIÓN: Gana Tijuana.
→ Necaxa queda eliminado.
- Juego 3: Último boleto — (Perdedor J1 vs Ganador J2). (El ganador clasifica como 8° a Liguilla)
Pachuca vs. Tijuana — PREDICCIÓN: Gana Pachuca.
→ Pachuca clasifica a Liguilla como 8°. Tijuana queda eliminado.
B. Cuartos de Final (Liguilla) — Llave (1) vs (8), (2) vs (7), (3) vs (6), (4) vs (5)
- Llave A: (1) Cruz Azul vs (8) Pachuca
- Llave B: (2) Club América vs (7) Chivas — ¡CLÁSICO NACIONAL!
- Llave C: (3) Tigres vs (6) FC Juárez
- Llave D: (4) Toluca vs (5) Monterrey
ver también
Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras anotación de Armando González con Chivas
Encuesta¿Crees que se cumplirá esta predicción?
¿Crees que se cumplirá esta predicción?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis
- Cruz Azul se predice como líder de la fase regular con 38 PTS para liguilla directa.
- El Clásico Nacional se predice en Cuartos de Final: América (2°) contra Chivas (7°).
- Se predice que Pachuca (8°) eliminará a Tijuana (9°) para avanzar a la Liguilla.