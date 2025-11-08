¡De Selección! El tremendo golazo de Jorge Ruvalcaba con Pumas UNAM ante Cruz Azul en la Liga MX

La última función del día fue protagonizada por Cruz Azul y Pumas UNAM. Ambos necesitan los tres puntos para continuar de buena forma en el Apertura 2025 y quienes pegaron primero fueron los Felinos con un tremendo golazo de Jorge Ruvalcaba, que demostró los motivos por los que fue convocado a la Selección Mexicana.

Tras recibir su primera convocatoria al conjunto nacional, todas las miradas estaban puestas sobre Ruvalcaba en un duelo más que importante. Para Pumas, la victoria era la única opción para seguir con vida obteniendo la clasificación al Play-In.

En ese sentido, los Felinos salieron decididos a conseguir un tanto temprano que llegó luego de una interesante jugada colectiva. El mencionado Ruvalcaba recibió un balón dentro del área al cual le colocó toda su calidad con un control y una definición magistral que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Kevin Mier.

Así fue el golazo de Ruvalcaba con Pumas ante Cruz Azul

Finalmente, Cruz Azul impuso su jerarquía y rápidamente dio el vuelta el marcador, pero para todo México quedó registrado que la promesa de talento está asegurada gracias a un Ruvalcaba que augura una carrera más que exitosa.

Para una de las figuras más destacadas de estos Pumas fue el tanto números 16 en 96 partidos con los Universitarios. Además, acumula ocho asistencias para ponerle números más que interesantes a su corta carrera, recordando que el nacido en 2001 tiene apenas 24 años.

