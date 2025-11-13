Aunque en algún momento había ilusionado con su bien nivel en el futbol de Argentina, hecho que le permitió dar el salto a la MLS para luego recalar en la Liga MX con una gran expectativa detrás, lo cierto es que Matías Cóccaro no se adaptó nunca a Atlas y la historia parece juzgada. Los Zorros tienen decidido desprenderse de él tras no sentirse seducidos por el nivel de juego que mostró el uruguayo.

Desde su llegada a Atlas para disputar el Clausura 2025 hasta la fecha, Cóccaro disputó 27 encuentros en los que convirtió apenas tres goles y repartió una asistencia. En los últimos compromisos la cantidad de minutos disminuyó considerablemente y eso terminó siendo categórico para que se sentencie su futuro.

Atlas no comprará a Matías Cóccaro

La situación contractual indica que Cóccaro está a préstamo en Atlas y que los Zorros tienen una opción de compra de 3 millones de dólares de la cual no harán uso, por lo que el centrodelantero deberá regresar al Montreal. Una vez de regreso en Canadá deberá definir su futuro, ya que no está asegurado que el club dueño de su ficha quiera darle una nueva oportunidad.

Diego Cocca está decidido a dejar ir a Matías Cóccaro y buscar otro tipo de atacante. (GETTY IMAGES)

Lo que señalan las principales informaciones es que Atlas está buscando realizar una especie de reestructuración en la que se buscará apostar a jugadores directamente elegidos por el entrenador argentino. La intención de la directiva es que Cocca pueda desarrollar un plan similar al que le permitió llevar al equipo a ser campeón del futbol mexicano en 2021 y 2022.

De esta manera, el mercado de fichajes ya comenzó a moverse. Se espera que la ventana de transferencias se intensa, con novedades interesantes y sorpresas, algo que ya se está comenzando a percibir con decisiones fuertes. Aunque Cóccaro no rindió como se esperaba, no deja de sorprender que un jugador que llegó con tanta expectativa se termine yendo por la puerta de atrás.

