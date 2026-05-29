El ex futbolista de los 'Universitarios' no ocultó su alegría por la temporada del equipo y dejó un mensaje de ilusión.

Está claro que para el aficionado común, que es pasional y sufre con su equipo, lo que vale es salir campeón. Sin embargo, luego de varios años siendo denostado desde el afuera, Pumas UNAM ha recuperado el respeto y logró reconocimiento generalizado por lo construido este semestre. Esto puede ser el punto de partida para algo mucho más grande por venir.

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Muchos protagonistas se han proclamado al respecto y elogiado a los ‘Felinos’ por el torneo realizado. No obstante, no es lo mismo cuando alguien del riñón como César Huerta te felicita por lo que has hecho, que si lo hace otro poco identificado. El ex futbolista auriazul platicó contento con la prensa sobre la campaña del equipo.

El ‘Chino’ fue convocado de urgencia por Javier Aguirre a la concentración de la Selección Mexicana y desde allí habló sobre la excelente temporada de Pumas. Aseguró que no se perdió ningún juego y que rescata el subcampeonato más allá de que no se pudo levantar el título. El atacante mostró de corazón toda su pertenencia a la UNAM.

César Huerta, un Puma de corazón [Foto: Getty]

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En la zona mixta previa al amistoso entre México y Australia, César Huerta afirmó lo siguiente: “Vi todos los partidos, vi la final, me alegra mucho ver a Pumas competir de esa forma. Verlos en una final… pusieron a Pumas donde tiene que estar siempre, aspirando cada torneo“. Mientras se expresaba, el ‘Chino’ no pudo disimular una sonrisa de oreja a oreja por los recuerdos de CU.

El delantero del Anderlecht, que pelea por uno de los últimos boletos al Mundial, quedó fascinado con el trabajo de Efraín Juárez, quien no lo llegó a dirigir cuando jugaba en Pumas. Lo que más rescató el ex jugador de los ‘Felinos’ fue precisamente el hecho de volver a competir, volver a estar ahí, volver a los lugares de privilegio y a los primeros planos.

Por último, Chino Huerta dejó un mensaje esperanzador de cara al futuro, dirigiéndose a los fanáticos de Pumas UNAM. “¿Qué le diría a la afición? Que tengan paciencia que muy pronto va a llegar la tan ansiada octava“, sentenció el futbolista del ‘Tri’. En su paso por CU, le quedó como cuenta pendiente salir campeón de la Liga MX, pero no hay dudas que en el futuro volverá para conseguirlo.