Pumas UNAM volvió a decepcionar a su afición este sábado tras sufrir una durísima derrota en manos del América en el Clásico Capitalino. Ahora deberán seguir trabajando para recuperarse lo antes posible y buscar mejorar su rendimiento en las próximas jornadas.

Los universitarios no estuvieron a la altura de las circunstancias y cayeron por 4-1 en condición de visitante en el Estadio Ciudad de Deportes por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. El equipo mostró varias falencias que fueron aprovechadas por Las Águilas.

Álvaro Morales, periodista de ESPN y fan del América, aprovechó la situación para burlarse del equipo de Juárez y también para criticar a Keylor Navas tras su actuación en el clásico. Lo destrozó en cinco palabras: ”Las piernas no le dan”, reveló Morales.

Más allá de eso, Navas se lució con varias atajadas claves para su equipo. Sin embargo, no pudo evitar recibir cuatro goles por parte de Las Águilas, que fueron contundentes y mostraron superioridad en todas las líneas del campo, especialmente en la segunda mitad.

Álvaro Morales cree que Keylor se equivocó al fichar por Pumas

La frase completa de Morales contra Keylor Navas fue clara: ”Keylor Navas se come el gol también… Las piernas no le dan… Error venir a Pumas a enterrar su brillante carrera”. Sus comentarios generaron una grande ola de reacciones en redes.

Además, eligió al mejor arquero de CONCACAF: ”El actual mejor portero de la CONCACAF, Luis Ángel Malagón, le ganó al mejor cancerbero en la historia de la confederación, Keylor Navas.”