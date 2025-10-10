Es tendencia:
El golazo de Mateusz Bogusz en el amistoso de Cruz Azul vs. Pumas que no se vio por TV

El volante polaco convirtió un bonito tanto en el amistoso entre 'La Máquina' y los 'Felinos'. Mira el video.

Por Martín Zajic

Mateusz Bogusz marcó el primero de Cruz Azul.
Mateusz Bogusz marcó el primero de Cruz Azul.

Los fanáticos de Cruz Azul y Pumas UNAM vivieron una jornada poco habitual en la noche del viernes, luego de que se diera a conocer la noticia de que el amistoso entre ambos equipos no sería televisado ni transmitido por ninguna plataforma. Los aficionados tuvieron que seguir el juego a través de las cuentas de sus clubes y se vieron lógicamente ansiosos.

En este contexto, todo el público de ‘La Máquina’ celebró cuando las redes sociales oficiales de Cruz Azul anunciaron que Mateusz Bogusz había vuelto a convertir luego de un tiempo. El polaco marcó el 1-0 del elenco celeste ante los ‘Universitarios’, en la primera mitad del amistoso y justo antes de partir rumbo a los vestidores para el descanso.

Minutos después de revelar que los dirigidos por Larcamón se habían puesto en ventaja gracias al europeo, Cruz Azul filtró el video de su gol. El volante anotó por medio de un remate potente desde afuera del área, luego de un saque rápido de un tiro de esquina en una jugada preparada junto a Carlos Rotondi. La defensa de Pumas durmió y pagó cara la desatención.

Ante las varias ausencias por los jugadores convocados a sus selecciones nacionales, el amistoso entre Cruz Azul y Pumas se presentaba como la ocasión ideal para que muchos jugadores se muestren y tengan su oportunidad, sobre todo los más resistidos, los de menor continuidad y los que venían con rendimientos más discretos. Mateusz Bogusz aprovechó rápidamente la chance que le brindó el DT argentino.

Gracias a su conquista ante Pumas UNAM, el polaco cortó una sequía de trece partidos sin marcar para ‘La Máquina’: la última vez que había convertido había sido hace cuatro meses, el 6 de julio ante Mazatlán y de penal. Ahora, pudo redimirse con un bonito tanto y deberá seguir trabajando para tener esa confianza del cuerpo técnico en los encuentros importantes de la temporada.

¿Por qué ningún canal transmite el amistoso de Cruz Azul vs. Pumas en México por TV ni streaming?

Nicolás Larcamón necesitaba sacarle el mayor jugo posible a este amistoso, dado que el próximo juego oficial de Cruz Azul será ante el Club América, ni más ni menos, en una nueva edición del Clásico Joven. Cuarto contra segundo de la actual Liga MX se enfrentarán en casa del conjunto celeste, por la jornada 13 del Torneo Apertura, y La Máquina debe jugar a su mejor nivel para poder llevarse los tres puntos.

martín zajic
Martín Zajic
