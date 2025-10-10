Es tendencia:
Amistoso Internacional

¿Por qué ningún canal transmite el amistoso de Cruz Azul vs. Pumas en México por TV ni streaming?

Una situación muy particular ha fastidiado a los aficionados de los equipos que se cruzan este viernes.

Por Martín Zajic

Cruz Azul y Pumas juegan un amistoso no-televisado.
Cruz Azul y Pumas juegan un amistoso no-televisado.

En un fin de semana donde no se disputará la Liga MX por el receso de selecciones, Cruz Azul y Pumas UNAM emplearán los días libres para seguir mejorando y se medirán entre sí en un amistoso que promete, en los Estados Unidos. Sin embargo, una circunstancia particular ha molestado a los fanáticos de ambos equipos rivales.

Es que en las últimas horas se ha confirmado que el encuentro entre celestes y auriazules no será transmitido por ningún canal ni plataforma en México. Sí, no habrá ninguna vía al alcance de los aficionados de ‘La Máquina’ ni de los ‘Universitarios’ para poder sintonizar el juego de sus respectivos clubes, y eso no ha caído bien.

La razón de este atípico episodio reside en una cuestión netamente económica: a ninguna señal le era redituable televisar este partido, por la relación gasto/ganancia. Desafortunadamente, este nulo interés en hacerse cargo de la transmisión del encuentro deja a los simpatizantes sin poder ver a sus futbolistas en una semana sin futbol mexicano.

Martín Zajic
