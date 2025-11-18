Luego de su participación en el Mundial Sub 20, Elías Montiel fue uno de los jóvenes que empezó a llamar la atención de algunos equipos en Europa. El nivel del jugador mexicano dejó ver que tendría mucho futuro por explotar, por lo que seguramente comenzarían a llegarle algunas ofertas para que vaya a cumplir el sueño.

Ahora que Grupo Pachuca no anda tan bien con el Real Oviedo, está en la búsqueda de algunos fichajes para el mercado de invierno y sería posible que algunos de los jugadores que hoy están en cualquiera de sus equipos puedan tener una oportunidad de llegar a LaLiga en España y jugar en la primera división cumpliendo ese ideal.

Fue precisamente un rumor que surgió que Montiel sería uno de los futbolistas que tendría la oportunidad de emigrar a este conjunto debido a que se le vio en España, inmediatamente fue ligado a la escuadra tomando en cuenta que no había sido considerado con el conjunto de los Tuzos desde que volvió de la Copa del Mundo.

¿Elías Montiel deja Pachuca por el Real Oviedo?

Sin embargo, se ha realizado una confirmación de lo que estaría ocurriendo con Montiel, de acuerdo con la información del periodista de Minuto Final MX en Pachuca, Raúl Gómez esta versión sería falsa, ya que el futbolista mexicano tendría otra razón suficiente para estar en el Viejo Continente y que poco tenía qué ver con esta situación.

La fuente menciona que viajó para someterse a un tratamiento especial en Europa para tratar un tema físico, ya que la pubalgia que lo dejó fuera del Mundial Sub 20 sigue presente, por lo que su idea es recuperarse y llevar a cabo su rehabilitación de acuerdo a lo que le especifiquen allá para regresar posiblemente en el Clausura 2026.

En síntesis

El jugador de Pachuca , Elías Montiel , llamó la atención de equipos europeos tras su participación en el Mundial Sub 20 .

, , llamó la atención de equipos europeos tras su participación en el . Elías Montiel no fichará con el Real Oviedo , ya que viajó a Europa por un tratamiento médico .

con el , ya que viajó a por un . El futbolista Elías Montiel se someterá a un tratamiento por la pubalgia que lo dejó fuera del Mundial Sub 20.

