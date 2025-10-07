Elías Montiel es uno de los jugadores que el día de hoy están haciendo historia en el Mundial Sub 20, junto con Gilberto Mora, son dos jóvenes que despiertan el interés de varios equipos debido a los pronósticos que este equipo rompió en la fase de grupos, ya que no se pensaba pasar por encima de selecciones como España y Brasil. Desde luego, que llegar hasta ahora a los octavos de final, les ha permitido estar en los ojos del futbol extranjero y ya hay quienes se están interesando por sumarlos a nuevas plantillas fuera de la Liga MX.

Montiel actualmente es jugador de Pachuca, no es una sorpresa que es el equipo de México que más desarrolla a los jóvenes talentos. En este caso su proyección le ha dado que otros clubes de la misma competencia se lo quieran llevar, pero el punto de los Tuzos es justamente darle esa oportunidad de salir y tener un crecimiento en Europa para que su crecimiento sea mejor. Pese a que también se han ido por ofertas locales que les hacen debido a que las inversiones de dinero también son importantes para la presidencia de este grupo.

¿Elías Montiel al Bayer Leverkusen?

En este caso, de acuerdo con lo mencionado por Jan Westerhof, exdirector de las fuerzas básicas de Pachuca, hay un conjunto en la Bundesliga que ya lo contactó para saber más del joven futbolista. Lo que ha mostrado hasta ahora ha sido clave para que equipos como el Bayer Leverkusen lo estén buscando. Esta escuadra en el último año se encargó de tener una plantilla muy completa, pero terminó por vender a sus mejores futbolistas a los clubes de las grandes ligas, por lo que de cierta manera es una vitrina muy buena que podría tener Elías en caso de poder llegar.

Elías Montiel podría irse a la Bundesliga

Le negarían la oportunidad

Es un equipo que ha peleado en Europa League recientemente y que un rearmado le podría dar una mejor estructura, pero es precisamente Jan, quien menciona que aunque está el interés de esta escuadra, preferiría que Montiel primero dé un paso por la Eredivisie para su formación como varios jugadores mexicanos lo han hecho antes de quedarse en las ligas más fuertes. De esta manera, si hubiera un acercamiento, esta sería la respuesta que podrían darle a la escuadra alemana.

La decisión podría llamar la atención si tomamos en cuenta que la mayoría de los jugadores que quizá hoy están consolidados en el extranjero tuvieron un paso en la liga de Países Bajos, pero también hubo algunos otros que de manera inmediata tuvieron la oportunidad y la aprovecharon. El trabajo que hizo Jan con Pachuca en su momento le ha dado para analizar de cierta manera las cualidades de los jugadores y qué proyecto podría convenirles en un largo plazo, por lo que orientarlo a no aprovechar esta posible propuesta del Bayer sería también una manera de evitar que se pierda como otros tantos mexicanos que en lugar de tener un crecimiento se han estancado e incluso han bajado de categoría estando con los diferentes clubes en varios países.