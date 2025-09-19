Hay veces que grande se nace, y hay otras que grande se hace: mientras que el América integra el primer grupo de equipos, Monterrey forma parte del segundo grupo y todos los días da un paso hacia adelante, en busca de seguir creciendo como institución, intentando posicionarse entre los clubes más preponderantes del futbol mexicano.

Este exponencial desarrollo de los Rayados ya no solo se nota internamente, sino que desde el afuera se observa la evolución paulatina, no solo en materia de fichajes de calidad internacional sino también, en términos de instalaciones del predio, incorporación de profesionales a todos los niveles del club, expansión de la marca Monterrey en el mundo, y más…

Lógicamente, como el principal activo y combustible de la institución es el futbol, los refuerzos europeos que llegaron en el último tiempo se llevan la atención de lo que es el conjunto regio. Desde Sergio Canales hasta Anthony Martial, pasando por Oliver Torres, Sergio Ramos, y hasta Lucas Ocampos y el propio Tecatito Corona, han convertido a esta una plantilla super-poderosa.

Publicidad

Publicidad

ver también Con Anthony Martial: revelan el “once ideal” de Domenec Torrent en Rayados a plantilla completa

En este sentido, uno de los próximos rivales de Monterrey se expresó al respecto y se mostró a los pies del elenco albiazul. Alejandro Zendejas palpitó el cruce ante Rayados y solo pudo hablar maravillas del oponente que su Club América tendrá este sábado, lejos de calentar la previa con algún testimonio más fuerte para meter presión a sus contrincantes.

El talentoso atacante de las ‘Águilas’ describió este desafío en cuatro palabras: “un partido de ensueño”. Esa definición del enfrentamiento entre América y Monterrey hizo ruido en el mundo azulcrema, por el imponente elogio hacia el equipo al que intentará ganarle en el Gigante de Acero mañana. Sin embargo, la explicación vuelve a este contexto de magníficas figuras.

Alejandro Zendejas, una pieza clave en el América de Jardine.

Publicidad

Publicidad

“Yo en lo personal lo veo como un partido de ensueño porque nunca imaginé que iba a jugar contra estos grandes jugadores”, sentenció en rueda de prensa el delantero que representa a la Selección de Estados Unidos. El futbolista del América se vislumbró ansioso y excitado de ya estar dentro del campo de juego y midiéndose en persona ante rivales de talla internacional como los que tiene Rayados.