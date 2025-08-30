¡Enorme! Carlos Acevedo le contuvo un penal a Ángel Correa en Santos Laguna vs. Tigres

Santos Laguna y Tigres UANL ya juegan en el TSM Corona por la séptima fecha del Apertura 2025. Al cabo de la primera mitad quienes tuvieron las chances más claras fueron los auriazules, que incluso contaron con una ocasión inmejorable para abrir el marcador desde la vía del penal mediante Ángel Correa, aunque Carlos Acevedo se hizo gigante para mantener el cero en su valla.

Luego de que Marco Antonio Ortiz pitara la pena máxima a instancias del VAR por mano de José Abella, el ex Atlético de Madrid tomó el balón a los 16 minutos y se situó a los doce pasos de la portería para enfrentar el guardameta guerrero. Lejos de intimidarse, el surgido en la cantera lagunera se arrojó hacia su derecha para hacer explotar de euforia el recinto verdiblanco.

Cabe destacar que, gracias a esta atajada, Carlos Acevedo (29 años) se convirtió en el portero con más penales atajados (9) en Liga MX con Santos Laguna, según consignó el periodista Ricardo Salazar. Así, dejó atrás a Adrián Martínez (8) y al histórico Oswaldo Sánchez (7).

El dato que compartió el periodista Ricardo Salazar. (Captura de pantalla)

Ángel Correa se tomó revancha en la segunda mitad

El buen rendimiento del nacido en Torreón no fue suficiente para evitar que Ángel Correa se tomara revancha en la segunda mitad y pusiera el 1-0 para Tigres. A los 10 minutos del complemento, el sudamericano se escapó de la marca de Kevin Balanta tras un envío largo de Rómulo Zwarg y definió con su pie derecho a tres dedos para vencer la resistencia de un Carlos Acevedo que nada pudo hacer.

