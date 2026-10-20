FC Juárez vs. Atlante en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 13 de la Liga MX

FC Juárez recibe a Atlante este martes 20 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Olimpico Benito Juárez. Juárez llega como colista absoluto del torneo y necesita puntos con desesperación, mientras Atlante tampoco puede permitirse otro traspié si quiere meterse en la pelea por el liguilla.
Para los Bravos cada partido que pasa sin sumar los aleja más de la zona de clasificación y los acerca a una temporada para el olvido. Atlante, en cambio, todavía tiene margen para reaccionar si consigue encadenar resultados.
La actualidad de ambos equipos
FC Juárez atraviesa un momento crítico: acumula apenas 4 puntos en 12 fechas y está último de los 18 equipos. La goleada 0-5 que sufrió ante Cruz Azul dejó heridas abiertas, y el empate previo ante Tijuana fue el único respiro reciente en una racha que incluye más derrotas que puntos sumados.
Atlante no atraviesa su mejor momento pero al menos conserva algo de aire: suma 11 unidades y quedó 16°. Viene de dos derrotas seguidas, ante Pumas y Querétaro, que cortaron el envión que había tomado con el 4-2 a Monterrey hace unas semanas. Necesita volver a mostrar esa versión ofensiva si quiere escalar posiciones.
El historial entre FC Juárez y Atlante
El historial entre ambos es tan parejo como pocos: de 13 enfrentamientos, FC Juárez ganó 6, Atlante también 6 y hubo un empate. La diferencia de gol es mínima, 15 a 14, lo que confirma que nunca hubo un dominador claro en este cruce.
El antecedente más reciente favorece a los Bravos, que se impusieron 2-0 en junio. Antes de eso, la historia reciente también se repartió entre triunfos de un lado y del otro, sin que ninguno logre sacar ventaja duradera.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/06/2026
|FC Juárez vs. Atlante
|2-0
|Club Friendlies
|03/10/2019
|FC Juárez vs. Atlante
|1-0
|Copa MX
|14/08/2019
|Atlante vs. FC Juárez
|0-2
|Copa MX
|07/04/2019
|Atlante vs. FC Juárez
|2-1
|Liga de Expansión MX
|04/11/2018
|FC Juárez vs. Atlante
|2-3
|Liga de Expansión MX
|04/03/2018
|FC Juárez vs. Atlante
|0-3
|Liga de Expansión MX
|14/10/2017
|Atlante vs. FC Juárez
|0-1
|Liga de Expansión MX
|02/04/2017
|FC Juárez vs. Atlante
|1-1
|Liga de Expansión MX
|29/10/2016
|Atlante vs. FC Juárez
|2-1
|Liga de Expansión MX
|30/01/2016
|FC Juárez vs. Atlante
|1-0
|Liga de Expansión MX
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One, Telemundo Deportes Ahora
- Centroamérica: Azteca Deportes En Vivo
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Guadalajara vs. Necaxa — martes 20 de octubre, 18:07 hs
- Atlético San Luis vs. Querétaro — martes 20 de octubre, 19:00 hs
- Tigres vs. León — martes 20 de octubre, 21:00 hs
- Toluca vs. Tijuana — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
- Atlas vs. Club América — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
- Puebla vs. Monterrey — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
- Pachuca vs. Cruz Azul — miércoles 21 de octubre, 21:00 hs
- Santos Laguna vs. Pumas UNAM — miércoles 21 de octubre, 21:10 hs
En síntesis
- FC Juárez y Atlante se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 13 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX y FOX One.
- FC Juárez suma 4 puntos en el torneo.
- Atlante suma 11 puntos en el torneo.