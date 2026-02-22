Atlético San Luis perdió este sábado con Atlas por 3-2 en un partido que había comenzado ganándolo por 2-0 gracias a los goles de Joao Pedro y de Eduardo Águila. Sin embargo, los Rojinegros pudieron remontar en el Estadio Jalisco para llevarse el triunfo en la Liga MX.

Dos de los tres goles de Atlas fueron de penal y luego Atlético San Luis también sufrió la expulsión de Eduardo Águila sobre el final, segundos antes del tercer gol. Luego del partido y debido a las polémicas, Guillermo Abascal, el técnico potosino, explotó contra el arbitraje.

Las declaraciones de Guillermo Abascal

“Voy a intentar no decir lo que pienso, pero yo creo que es algo general, hay que ser muy inteligente para conocer la realidad y para manejar la realidad en un sentido y perjudicar. Entonces, yo creo que la inteligencia suprema es lo que se ha visto hoy en este estadio. La inteligencia de no apoyarse en un reglamento, que al final siempre discutimos el reglamento para qué está”, comenzó diciendo el entrenador.

“Si al final se nos ha puesto muy hacia arriba el partido cuando de 8 contras, 6 en la primera parte, el rival solo ha tenido tarjeta amarilla en una. Pero hay que ser muy inteligente, o sea, me parece algo obviamente admirable, admirable, para poder llevar a cabo una labor, porque al final estamos los tontos, los idiotas, los que no sabemos de nada, y obviamente, pues claro, los inteligentes toman mucha diferencia con nosotros, ¿no?“, expresó Guillermo Abascal de forma irónica.

“Pido que el futbol sea futbol, el de antes. Yo lo siento, pero ni me gustaría seguir conviviendo con un futbol así, ni me gustaría que el futbol siga esta tendencia. Me gustaría que el futbol fuese el de toda la vida, el que juegan los que están en el campo, el que se compite y el que si es para una cosa, si hay un instrumento que ha venido a mejorar, un instrumento que ha venido a mejorar, ¿Cómo quitan tarjetas tres días después?”, siguió manifestando el técnico de Atlético San Luis.

“Son 2 penales y 1 roja, por lo tanto es un partido que en la parte negativa se explica a sí mismo, y que claro que habrá cosas que corregir, pero yo creo que hemos pasado un límite donde los seres humanos de aquí de a pie, los que nos dedicamos al futbol, yo creo que es imposible que lleguemos, así que nada, eso es lo que le tengo que decir”, dijo Guillermo Abascal, quien finalmente se mostró orgulloso de su equipo.

“Me importa muy poco el resultado, porque confío mucho en el equipo y sé que lo vamos a sacar adelante el siguiente partido, me importaba mucho la actitud ante los momentos difíciles, y yo creo que el equipo respondió ante cada golpe, siendo un partido totalmente, como si tuviésemos que jugar hacia arriba, y en ningún momento a favor”, concluyó el DT español.

