Esta semana termina la Fecha FIFA y con ello se da el regreso de la Liga MX, ahora con el Play-In donde cuatro equipos buscarán quedarse con los dos lugares que faltan para poder entrar en la Liguilla. De esta manera los duelos serán entre el 7 y 8 (Xolos vs FC Juárez), así como entre el 9 y el 10 (Pachuca vs Pumas) para saber qué sucederá.

De esta manera, este martes la Comisión de Arbitraje ya dio a conocer a los árbitros que estarán dirigiendo cada uno de los encuentros. Sin embargo, los comentarios de los aficionados no son del todo alegres, ya que no están de acuerdo con los silbantes elegidos en estas instancias, sobre todo por el pasado que han tenido.

Los árbitros elegidos para el Play In

Para el primer partido que se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo entre los Tuzos y los Universitarios, el cuerpo arbitral que estará presente será comandado por Luis Enrique Santander como central; Michel Espinoza y Ricardo Durón como abanderados, Vicente Reynoso como el cuarto; Guillermo Pacheco y Miguel Caballero en el VAR.

En el segundo encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Caliente entre los Xolos y los Bravos, estarán: Marco Antonio Ortiz como central; Christian Espinosa, Michel Alejandro como abanderados; como cuarto Maximiliano Quintero y en el VAR los designados son Erick Miranda y Jorge Camacho, por lo que estas son las designaciones.

Cabe mencionar que recientemente el “Gato” había quedado fuera de los encuentros por un tiempo debido a su análisis en un partido de Chivas, ante eso sorprende que sea en estas instancias cuando de nuevo le den la oportunidad tomando en cuenta que también ha tenido polémicas en Finales y en Semifinales con el Club América.

