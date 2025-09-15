Luego de un flojo arranque de temporada, Efraín Juárez parece comenzar a enderezar el rumbo de Pumas UNAM. Con seis partidos consecutivos sin derrotas en el Apertura 2025, el timonel auriazul busca marcar una impronta definitiva en su equipo para romper la sequía de quince años sin títulos.

ver también Efecto Álvaro Angulo: la mala racha de Independiente desde la salida del colombiano a Pumas

Si bien aún resta mucho camino por delante, nueve fechas de la fase regular más la Liguilla si Pumas se clasifica, en el horizonte del canterano universitario aparece un desafío más que llamativo. Y es que en caso de consagrarse con la escuadra capitalina en este torneo, se unirá a una selecta lista de técnicos que menos tiempo necesitaron para ser campeones en el Pedregal.

De acuerdo a la información compartida por el portal Mediotiempo, en esta nómina se encuentran algunos históricos del club tales como Hugo Sánchez, campeón del Clausura y Apertura 2004, quien necesitó ocho torneos cortos para coronar, y Ricardo Ferretti (ganador del Clausura 2009 tras seis torneos cortos en su segunda etapa), entre otros.

Publicidad

Publicidad

Efraín Juárez asumió en Pumas tras la salida de Gustavo Lema durante el Clausura 2025. (Getty Images)

Asimismo, también superaría a Bora Milutinovic (campeón en 1980/1981 tras cuatro temporadas), Miguel Mejía Barón (1990/1991, 3 temporadas) y Guillermo Vázquez (Clausura 2011, dos torneos cortos y cinco jornadas). En la cima de este ranking se ubica Jorge Marik, quien tan solo necesitó una temporada (dos torneos cortos) para ser campeón con Pumas en 1976/1977.

¿Cuántos partidos dirigió Efraín Juárez en Pumas UNAM hasta el momento?

Vale recordar que Efraín Juárez asumió como entrenador de Pumas UNAM a principios de marzo pasado en reemplazo de Gustavo Lema para hacerse cargo del equipo durante el Clausura 2025. Por ende, aún no ha completado un torneo en su totalidad dentro del ámbito local.

Publicidad

Publicidad

Sus registros indican que, teniendo en cuenta también certámenes internacionales como Concachampions y Leagues Cup, dirigió 25 partidos en el combinado felino. El saldo es de ocho victorias, nueve empates (con dos triunfos por penales) y ocho derrotas.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Pumas buscará ratificar su buen presente en la Liga MX este sábado 20 de septiembre. Ese díarecibirá a Tigres UANL en el Estadio Olímpico Universitario por la novena fecha del Apertura 2025 a partir de las 19:00 horas del centro de México.

Con tres victorias, tres empates y dos derrotas, los siete veces campeones de México marchan en la 8a. posición de la clasificación, por lo que de momento estarían accediendo a la primera ronda de Play-In. No obstante, se ubican a solo una unidad de la sexta posición clasificatoria a los cuartos de final de los Playoffs en la que se ubica Xolos.

Publicidad