La Selección Mexicana se encuentra en un momento clave en el que está buscando terminar de definir quiénes son las figuras fijas que estarán en el proceso que comanda Javier Aguirre pensando en el Mundial 2026. En ese contexto, hay una figura que se candidateó para ser tenido en cuenta, buscando meterle presión al DT por el buen momento que está atravesando.

Este domingo, el Seattle Sounders conquistó la Leagues Cup luego de golear de manera contundente por 3-0 al Inter Miami. Tras la consagración, Obed Vargas conversó con TUDN y fue muy claro al expresar su alegría de conseguir un éxito en su carrera personal y sobre lo que piensa del futuro, con la Selección como máximo objetivo.

Obed Vargas quiere consolidarse en la Selección Mexicana

En relación a esto, Obed expresó que siente un gran sentido de pertenencia por Seattle y que desea conseguir muchos más títulos. Por otro lado, manifestó su deseo de ser tenido en cuenta por Aguirre, aunque no está en sus manos, por lo que no tiene sentido que diga más. “Quiero dar la vida por el club y faltan títulos por entregar. Ojalá me tomen en cuenta, es todo lo que puedo decir”, expresó el joven de 20 años.

Para quien no lo conoce del todo, Obed es un centrocampista que prefiere adueñarse de la mitad del campo de juego para poder tener la posibilidad de defender con la misma claridad e intensidad con la que ataca. Su 1,75m le permite imponer presencia y una de sus mayores virtudes es el pase, sumado a la inteligencia con la que ocupa los espacios dando la sensación de estar siempre bien colocado. Desde su debut en 2021, suma 125 partidos con cinco goles y 10 asistencias en Seattle.

La lista completa de convocados de Javier Aguirre

Pensando en una nueva fecha FIFA, la Selección continúa calentando motores con la mira puesta en la Copa del Mundo. Vargas no aparece en la nómina, ya que Aguirre decidió darle prioridad a otro tipo de centrocampistas como el caso de Edson Álvarez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda.

