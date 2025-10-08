La Selección Mexicana Sub-20 genera una ilusión enorme en los aficionados y ahora sueñan más que nunca con poder ser campeones del mundo en Chile, tras meterse entre los ocho mejores del torneo. El Tri demostró carácter, fútbol y ambición, confirmando que tiene con qué ilusionarse de cara a lo que viene.

Este martes, el equipo dirigido por Eduardo Arce jugó su mejor partido en lo que va de la competición, siendo ampliamente superior al anfitrión. México goleó 4-1 a La Roja con una actuación brillante y selló su boleto a los cuartos de final del Mundial Sub-20.

Su próximo rival se definirá esta tarde y saldrá del duelo entre Argentina y Nigeria, que se enfrentarán a las 13:30 horas de la CDMX. La Albiceleste parte como favorita, y todo indica que el Tri podría medirse ante el conjunto sudamericano en una eliminatoria que promete ser electrizante.

Gilberto Mora volvió a ser una de las grandes figuras del combinado nacional. El joven de apenas 16 años brilló nuevamente con una asistencia clave. Su nombre ya suena con fuerza en todo el Mundial y los equipos europeos empiezan a posar sus ojos en él.

En sus redes sociales, Mora se mostró feliz por la clasificación y dejó un mensaje breve pero contundente que refleja su mentalidad. “Paso a paso”, escribió el mediocampista, sin agrandarse y dejando claro que el equipo debe seguir con humildad y trabajo para alcanzar la gloria.

Gilberto Mora le contestó a los medios chilenos

El futbolista había recibido burlas previas al duelo ante Chile, pero tras el contundente triunfo del Tri, respondió con altura y serenidad. “Casi siempre lo tomo con risa, no me genera mucho enojo o presión ni nada. Por algo lo ponen, yo creo que se dan cuenta del jugador que soy. Lo único que me llama la atención es lo que tengo que hacer dentro del campo y disfrutar del partido”.

