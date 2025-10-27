Es tendencia:
James Rodríguez se aleja de Club León: las dos ligas que quieren romper el mercado con el fichaje del colombiano

El mediocampista colombiano no seguiría en el equipo mexicano a partir del próximo mercado de pases y ya tendría algunos interesados.

Por Ramiro Canessa

James Rodríguez no seguiría en León.
© Getty ImagesJames Rodríguez no seguiría en León.

Tras su vuelta a Europa frustrada, James Rodríguez eligió a México como nuevo destino en este 2025 y el club que lo tentó tanto deportivamente como económicamente fue el León. Al colombiano le ofrecieron un importante contrato y además la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos, que finalmente no sucedió porque su equipo fue descalificado.

En La Fiera todo había comenzado de la mejor manera: se veía un equipo competitivo que estaba siendo de los mejores del Clausura 2025, pero el nivel futbolístico fue bajando con el pasar de los partidos luego del golpe que sufrieron tras ser eliminados del certamen internacional.

En este Apertura 2025, León está siendo uno de los peores equipos del certamen y difícilmente puedan clasificarse a los play-in a falta de dos jornadas para que termine la primera fase. Su próximo rival será América y luego se medirán ante Puebla.

El mediocampista colombiano termina su vínculo con la institución mexicana a fin de año y todos los caminos apuntan a que no habrá renovación de contrato, ya que ninguna de las partes se acercó para hablar sobre su continuidad el año que viene.

Cualquier equipo del mundo quisiera contar con los servicios de James porque tiene un talento único que lo diferencia del resto de los futbolistas y es por eso que su futuro podría estar en México o Estados Unidos a partir de la temporada próxima.

¿Qué pasará con James Rodríguez?

El periodista Paco Montes dio detalles sobre el futuro de James y dijo que podría pasar con él una vez que termine la temporada: “James Rodríguez y Club León, lejos hoy de la posibilidad de renovación (nada definido al 100), pero ya hay equipos de la Liga MX y la MLS pendientes de la situación”.

En síntesis

  • James Rodríguez llegó al León de México en 2025 tras su regreso frustrado a Europa.
  • El mediocampista colombiano finaliza su contrato con el León a fin de año y no hay negociaciones para renovar.
  • Equipos de la Liga MX y la MLS están pendientes del futuro de James a partir del próximo año.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
