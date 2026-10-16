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¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Atlante vs. Pumas por el Apertura 2026

Atlante y Pumas se enfrentan este viernes por la Jornada 12 de la Liga MX. Los titulares de ambos equipos.

César Huerta no juega por estar expulsado
© Getty ImagesCésar Huerta no juega por estar expulsado

Este viernes 16 de octubre arranca la actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026. En uno de los choques más atractivos de la fecha, Atlante recibe en la capital a Pumas a partir de las 21:00 hs (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca.

Atlante llega con la imperiosa necesidad de sumar de a tres como local tras caer derrotado 2-0 ante Querétaro en la jornada anterior. Con 11 puntos acumulados en lo que va del certamen, el equipo local busca hacer valer su condición de dueño de casa para apretar la tabla en la recta final de la fase regular.

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Por su parte, Pumas viene de firmar un decepcionante empate 3-3 ante Cruz Azul en CU. El cuadro dirigido por Esteban Solari acumula cuatro partidos sin ganar en la Liga MX y los auriazules tienen que volver al triunfo si es que quieren soñar con entrar a la Liguilla.

La probable alineación de Atlante

  • Oscar Jiménez
  • Walter Portales
  • Nico Carrera
  • Eduardo Tercero
  • Aaron Quirós
  • Walter Clar
  • Eugenio Pizzuto
  • Martín Sarrafiore
  • Luis Calzadilla
  • Jhojan Julio
  • Luis Puente

La probable alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Álvaro Angulo
  • Adalberto Carrasquilla
  • Pedro Vite
  • Víctor Arteaga
  • Uriel Antuna
  • Robert Morales
  • Juninho
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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