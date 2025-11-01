Este sábado el Club León se enfrentará como visita al Club América. Luego de confirmarse esta semana que James Rodríguez no continuaría en la escuadra esmeralda ante la falta de renovación, llama la atención saber si esta noche Ignacio Ambriz le dará titularidad. Mientras que las Águilas disfrutan la continuidad de Brian Rodríguez por su buen desempeño en el plantel.

Por una parte, León se queda con nulas oportunidades de conseguir la clasificación en este Apertura 2025, ahora están prácticamente descalificados, por lo que en este partido tendrían que mostrar una cara diferente, sobre todo por el tipo de rival al que se encuentra y saber si habrá una mejoría con Nacho ya con un armado de plantel.

Mientras que los azulcremas están en el lugar cuatro de la tabla general y podría llegar incluso a la segunda posición en caso de una derrota de Tigres y de Toluca. Es por ello que los tres puntos le vienen bien en esta fecha para irse acercando al liderato y poder obtener en la Liguilla una localía en los duelos más importantes de la competencia.

Alineación Club América

Luis Ángel Malagón

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Kevin Álvarez

Cristian Borja

Igor Lichnovsky

Miguel Vázquez

Álvaro Fidalgo

Erick Sánchez

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre

Alan Saint-Maximin

Alineación Club León

Óscar García

Iván Moreno

Rodrigo Echeverría

Jaine Barreiro

Nicolás Fonseca

Fernando Beltrán

James Rodríguez

Miguel Rodríguez

Salvador Reyes

José Ramírez

José Alvarado

