Este sábado el Club León se enfrentará como visita al Club América. Luego de confirmarse esta semana que James Rodríguez no continuaría en la escuadra esmeralda ante la falta de renovación, llama la atención saber si esta noche Ignacio Ambriz le dará titularidad. Mientras que las Águilas disfrutan la continuidad de Brian Rodríguez por su buen desempeño en el plantel.
Por una parte, León se queda con nulas oportunidades de conseguir la clasificación en este Apertura 2025, ahora están prácticamente descalificados, por lo que en este partido tendrían que mostrar una cara diferente, sobre todo por el tipo de rival al que se encuentra y saber si habrá una mejoría con Nacho ya con un armado de plantel.
Mientras que los azulcremas están en el lugar cuatro de la tabla general y podría llegar incluso a la segunda posición en caso de una derrota de Tigres y de Toluca. Es por ello que los tres puntos le vienen bien en esta fecha para irse acercando al liderato y poder obtener en la Liguilla una localía en los duelos más importantes de la competencia.
ver también
VIDEO: El guardaespaldas de James Rodríguez maltrató a un aficionado de León
Alineación Club América
- Luis Ángel Malagón
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Kevin Álvarez
- Cristian Borja
- Igor Lichnovsky
- Miguel Vázquez
- Álvaro Fidalgo
- Erick Sánchez
- Brian Rodríguez
- Rodrigo Aguirre
- Alan Saint-Maximin
Alineación Club León
- Óscar García
- Iván Moreno
- Rodrigo Echeverría
- Jaine Barreiro
- Nicolás Fonseca
- Fernando Beltrán
- James Rodríguez
- Miguel Rodríguez
- Salvador Reyes
- José Ramírez
- José Alvarado
En síntesis
- El partido entre Club León y Club América se jugará este sábado.
- James Rodríguez no continuará en la escuadra de León tras no lograr la renovación esta semana.